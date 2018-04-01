Горячая ничья: Тарханов и Бердыев открыли «Екатеринбург Арену»

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Уже через два с половиной месяца на поле нового стадиона в Екатеринбурге выйдут Гризманн, Чичарито, Салах и Суарес, но первыми раздевалки и поле арены опробовали игроки «Урала» и «Рубина».

Курбан Бердыев все-таки пошел на неожиданный сюрприз в составе — Подберезкина в тройке центральных полузащитников заменил молодой Коновалов. Хавбек действовал в целом неплохо, но в одном из моментов грязно сыграл против капитана уральцев Фидлера, который в итоге покинул поле из-за травмы. Нарушение осталось без внимания арбитра.

Фактор нового стадиона явно сковал хозяев. Казанцы легко перекрывали все атаки «Урала», не позволив команде Александра Тарханова нанести ни одного удара до перерыва. «Рубин» не делал ничего сверхъестественного, но гол Попова на 35-й минуте выглядел вполне логичным. Болгарин удачно прочувствовал момент после неразберихи во вратарской, и пробил слету.

Во втором тайме «Урал» заиграл уже по-хозяйски. На 70-й минуте в ворота казанцев был назначен довольно спорный пенальти, но Джанаев загипнотизировал Димитрова и взял удар с точки. Однако поддержать своего вратаря казанцы не смогли. Пять минут спустя Бикфалби перепрыгнул Граната в штрафной и ударом головой сравнял счет. Он же превратился в антигероя матча, заработав в концовке красную карточку. Но ничего опасного на последних минутах команды не создали.

ЦИФРЫ

2 гола в трех матчах за «Рубин» забил Ивелин Попов



2 пенальти из двух по ходу сезона взял Сослан Джанаев.

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