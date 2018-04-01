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17:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Горячая ничья: Тарханов и Бердыев открыли «Екатеринбург Арену»

«Урал» и «Рубин» сыграли первую ничью за всю историю своего противостояния в РФПЛ. На гол Ивелина Попова хозяева ответили мячом Бикфалви (1:1).

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Уже через два с половиной месяца на поле нового стадиона в Екатеринбурге выйдут Гризманн, Чичарито, Салах и Суарес, но первыми раздевалки и поле арены опробовали игроки «Урала» и «Рубина».

Курбан Бердыев все-таки пошел на неожиданный сюрприз в составе — Подберезкина в тройке центральных полузащитников заменил молодой Коновалов. Хавбек действовал в целом неплохо, но в одном из моментов грязно сыграл против капитана уральцев Фидлера, который в итоге покинул поле из-за травмы. Нарушение осталось без внимания арбитра.

Фактор нового стадиона явно сковал хозяев. Казанцы легко перекрывали все атаки «Урала», не позволив команде Александра Тарханова нанести ни одного удара до перерыва. «Рубин» не делал ничего сверхъестественного, но гол Попова на 35-й минуте выглядел вполне логичным. Болгарин удачно прочувствовал момент после неразберихи во вратарской, и пробил слету.

Во втором тайме «Урал» заиграл уже по-хозяйски. На 70-й минуте в ворота казанцев был назначен довольно спорный пенальти, но Джанаев загипнотизировал Димитрова и взял удар с точки. Однако поддержать своего вратаря казанцы не смогли. Пять минут спустя Бикфалби перепрыгнул Граната в штрафной и ударом головой сравнял счет. Он же превратился в антигероя матча, заработав в концовке красную карточку. Но ничего опасного на последних минутах команды не создали.

ЦИФРЫ

2 гола в трех матчах за «Рубин» забил Ивелин Попов

2 пенальти из двух по ходу сезона взял Сослан Джанаев.

СЛОВА

Курбан Бердыев, главный тренер «Рубина»:

— Считаю, что в целом результат закономерен. Хотя мы сами своими руками разрушали игру, структурно не правильно перестраиваясь. Замены? Заменами я не доволен.

Александр Тарханов, главный тренер «Урала»:

— В начале нас немного сковывал фактор нового стадиона, но во втором тайме мы играли лучше. «Рубин» сыграл очень строго, не так, как со «Спартаком», когда они активно прессинговали на чужой половине. Красная карточка Бикфалви? Считаю, что она не заслуженная. Если давать такую, то у Наваса тоже были моменты, когда его можно было предупреждать, но судья этого не сделал.

Урал 1:1
Первый тайм: 0:1
Рубин
1.04.2018, 14:00 Зрители: 18218 основной раунд: 24-й тур Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Александр Тарханов Курбан Бердыев
Голы
73′ Эрик Бикфалви (О. Эль-Кабир) 6
71 Ивелин Попов 34′
Нереализованные пенальти
70′ Н. Димитров 17
Составы
Ярослав Годзюр 31
85′ Денис Кулаков 15
Михаил Меркулов 27
Грегор Балажиц 4
Роман Емельянов 92
Отман Эль-Кабир 58
65′ 88′ Эрик Бикфалви 6
Владимир Ильин 18
Петрюс Бумаль 13
73′ Николай Димитров 17
85′ Георгий Чантурия 9
Александр Данцев 7
50′ Артем Фидлер (к) 57
75′ Алексей Евсеев 94
35 Сослан Джанаев
14 Владимир Гранат
44 Гонсалес Сесар Навас (к) 64′
80 Егор Сорокин
26 Габриэл Энаке
30 Федор Кудряшов 68′
18 Павел Могилевец
66 Кристиан Нобоа
96 Рифат Жемалетдинов
15 Игорь Коновалов 74′
61 Карадениз Гекдениз
71 Ивелин Попов 68′
33 Сердар Азмун
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
4 Удары (всего) 6
1 Удары в створ 4
3 Угловые 3
18 Фолы 17
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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