«Урал» и «Рубин» сыграли вничью в первом матче на «Екатеринбург-Арене»

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В составе хозяев забитым мячом отметился Эрик Бикфалви (73-я минута), у гостей отличился Ивелин Попов (34). На 70-й минуте полузащитник «Урала» Николай Димитров не реализовал пенальти. На 88-й минуте Бикфалви был удален за вторую желтую карточку.

Данная встреча стала первой тестовой игрой, проведенной на стадионе «Екатеринбург-Арена», который примет встречи чемпионата мира 2018 года.

Во время реконструкции стадиона «Урал» проводил домашние матчи на «СКБ-Банк Арене». В Екатеринбурге пройдут матчи группового этапа чемпионата мира Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).

В турнирной таблице «Урал» занимает восьмое место, набрав 29 очков, «Рубин» с 28 очками расположился на девятой строчке.