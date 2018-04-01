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17:19 (мск), источник: ТАСС

«Урал» и «Рубин» сыграли вничью в первом матче на «Екатеринбург-Арене»

ТАСС, 1 апреля. Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

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В составе хозяев забитым мячом отметился Эрик Бикфалви (73-я минута), у гостей отличился Ивелин Попов (34). На 70-й минуте полузащитник «Урала» Николай Димитров не реализовал пенальти. На 88-й минуте Бикфалви был удален за вторую желтую карточку.

Данная встреча стала первой тестовой игрой, проведенной на стадионе «Екатеринбург-Арена», который примет встречи чемпионата мира 2018 года.

Во время реконструкции стадиона «Урал» проводил домашние матчи на «СКБ-Банк Арене». В Екатеринбурге пройдут матчи группового этапа чемпионата мира Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).

В турнирной таблице «Урал» занимает восьмое место, набрав 29 очков, «Рубин» с 28 очками расположился на девятой строчке.

В следующем туре «Урал» 8 апреля в гостях сыграет с «Тосно» из Ленинградской области, «Рубин» днем ранее примет грозненский «Ахмат».

Урал 1:1
Первый тайм: 0:1
Рубин
1.04.2018, 14:00 Зрители: 18218 основной раунд: 24-й тур Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Александр Тарханов Курбан Бердыев
Голы
73′ Эрик Бикфалви (О. Эль-Кабир) 6
71 Ивелин Попов 34′
Нереализованные пенальти
70′ Н. Димитров 17
Составы
Ярослав Годзюр 31
85′ Денис Кулаков 15
Михаил Меркулов 27
Грегор Балажиц 4
Роман Емельянов 92
Отман Эль-Кабир 58
65′ 88′ Эрик Бикфалви 6
Владимир Ильин 18
Петрюс Бумаль 13
73′ Николай Димитров 17
85′ Георгий Чантурия 9
Александр Данцев 7
50′ Артем Фидлер (к) 57
75′ Алексей Евсеев 94
35 Сослан Джанаев
14 Владимир Гранат
44 Гонсалес Сесар Навас (к) 64′
80 Егор Сорокин
26 Габриэл Энаке
30 Федор Кудряшов 68′
18 Павел Могилевец
66 Кристиан Нобоа
96 Рифат Жемалетдинов
15 Игорь Коновалов 74′
61 Карадениз Гекдениз
71 Ивелин Попов 68′
33 Сердар Азмун
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
4 Удары (всего) 6
1 Удары в створ 4
3 Угловые 3
18 Фолы 17
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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