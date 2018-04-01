Ринат Билялетдинов: Даже не интересовался, кто в Хабаровске меня сменил

Об отставке Билялетдинова было объявлено после матча 24-го тура чемпионата России «Ахмат» — «СКА-Хабаровск» (0:0), который состоялся в субботу в Грозном.
— Когда приходил, говорил ребятам, что надо играть на победу, — заявил Билялетдинов. — Ничьи абсолютно не должны нас устраивать. Чтобы ликвидировать отставание в таблице, команда должна идти вперед и забивать. Так просто сделать это не получилось.
— Почему же?
— Наверное,
— Каким видите будущее бывшего клуба?
— Раз
— Передавали дела преемнику?
— Я даже не интересовался, кто меня сменил. Все произошло довольно быстро. Только недавно все были довольны и рады, ребята настраивались в раздевалке в приподнятом настроении, проблески появились, и молодые парни все больше верили в себя. Вообще нехватка уверенности — основная проблема, и устраняют ее победы. Выиграть вчера было бы здорово, но на победу не наиграли. Не хватает индивидуального мастерства и коллективных действий. Брак мешает. Все сразу по мановению волшебной палочки не появляется. Нужны терпение и индивидуальный подход. Если успех необходим сразу, требуются большие деньги, чтобы пригласить готовых игроков. Если же готовить своих, нужно значительно больше времени.
— Ваши дальнейшие планы?
— Пока никаких. Только вернулся домой, с удовольствием отдыхаю. Разгребаем сугробы с внуками и внучками. Время анализа понемногу подступает, но надо еще выждать некоторое время после матча с «Ахматом». А то сейчас звонки идут и идут. Придет другая информационная волна, вы переключитесь на другие новости, и я буду спокойно обдумывать. Ничего страшного — такая должность, такая профессия. Начинаешь работать — включается обратный отсчет.