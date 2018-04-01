Ринат Билялетдинов: Даже не интересовался, кто в Хабаровске меня сменил

Источник: Спорт-Экспресс

Об отставке Билялетдинова было объявлено после матча 24-го тура чемпионата России «Ахмат» — «СКА-Хабаровск» (0:0), который состоялся в субботу в Грозном.

— Когда приходил, говорил ребятам, что надо играть на победу, — заявил Билялетдинов. — Ничьи абсолютно не должны нас устраивать. Чтобы ликвидировать отставание в таблице, команда должна идти вперед и забивать. Так просто сделать это не получилось.

— Почему же?

— Наверное, где-то не хватило мастерства и удачи. Мало времени было. Канунников появился только недавно; подписали польского нападающего, но его возможности до конца были не изучены. Сыграться времени не было, поэтому играли с листа. А Маркович, который был в обойме с начала сезона, пропустил три недели из-за травмы. Поэтому остались без нападающих, и это еще одна причина. Выпадает какой-то компонент, теряется быстрота и не получаются голевые моменты. Особняком стоит матч со «Спартаком» («СКА-Хабаровск» проиграл со счетом 0:1. — Прим. «СЭ»).

— Каким видите будущее бывшего клуба?

— Раз что-то не идет, требуется время, чтобы переформатировать проект под ФНЛ. Остается запас соревновательной практики, чтобы посмотреть, какие игроки перекочуют в следующий сезон, а какие покинут команду и на какие позиции потребуется усиление.

— Передавали дела преемнику?

— Я даже не интересовался, кто меня сменил. Все произошло довольно быстро. Только недавно все были довольны и рады, ребята настраивались в раздевалке в приподнятом настроении, проблески появились, и молодые парни все больше верили в себя. Вообще нехватка уверенности — основная проблема, и устраняют ее победы. Выиграть вчера было бы здорово, но на победу не наиграли. Не хватает индивидуального мастерства и коллективных действий. Брак мешает. Все сразу по мановению волшебной палочки не появляется. Нужны терпение и индивидуальный подход. Если успех необходим сразу, требуются большие деньги, чтобы пригласить готовых игроков. Если же готовить своих, нужно значительно больше времени.

— Ваши дальнейшие планы?