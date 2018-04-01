Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
«Урал» и «Рубин» объявили стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Рубина» на матч 24-го тура российской
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Рубина» на матч 24-го тура российской
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Фидлер, Димитров, Емельянов, Кулаков, Бумаль,
Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Чернов, Бевеев, Ароян, Бавин, Евсеев, Манучарян, Чантурия, Глушков, Егорычев.
«Рубин»: Джанаев, Энаке, Сесар Навас, Гранат, Сорокин, Кудряшов, Нобоа, Могилевец, Попов, Коновалов, Жемалетдинов.
Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Устинов, Кузьмин, Карадениз, Шекари, Голдобин, Азмун.