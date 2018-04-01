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13:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» и «Рубин» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Рубина» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Фидлер, Димитров, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль-Кабир, Ильин, Бикфалви.

Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Чернов, Бевеев, Ароян, Бавин, Евсеев, Манучарян, Чантурия, Глушков, Егорычев.

«Рубин»: Джанаев, Энаке, Сесар Навас, Гранат, Сорокин, Кудряшов, Нобоа, Могилевец, Попов, Коновалов, Жемалетдинов.

Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Устинов, Кузьмин, Карадениз, Шекари, Голдобин, Азмун.

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