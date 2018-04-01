Карпин против ЦСКА. Когда союз невозможен

Источник: Спорт-Экспресс

— Я служил в армии два года. Первый в Эстонии — это долгая история, хватит для книги, — рассказывал Карпин в интервью испанской прессе. — А что касается второго, то однажды после чемпионата среди военных меня заметили и приказом отправили в ЦСКА. Деваться было некуда.

Армейцы обратили внимание на Карпина на турнире во Львове, когда он выступал за команду Прибалтийского военного округа. Но в Москве юного быстрого полузащитника отправили в дубль, хотя красно-синие на тот момент были в первой лиге.

За основу ЦСКА талант из Эстонии провел всего три матча: 30 мая заменил на 64-й минуте Владимира Татарчука в домашней встрече против ростовского СКА (1:0), 8 июня появился на 78-й минуте в гостях у пермской «Звезды» (4:2), а 11 июня был заменен после первого тайма неудачной игры в Тюмени с «Геологом» (1:2).

Вот и вся кредитная история Карпина в ЦСКА. Вряд ли это стоит считать полноценным армейским прошлым. К тому же тот факт, что хавбек оказался в столичном клубе не по своей воле, только усугубил его, мягко говоря, прохладу к красно-синим цветам.

Ну, а когда Карпин оказался в «Спартаке» транзитом через воронежский «Факел», негативное отношение к ЦСКА сформировалось окончательно.

Кстати, символично, что один из первых своих матчей за красно-белых (а именно — второй) Карпин провел против армейцев. Причем дерби получилось феерическим!

16 марта 1990 года, 28 лет назад, встреча проходила в спорткомлексе «Олимпийский», на трибунах собралось 35 тысяч зрителей. Карпин появился на поле за 15 минут до конца при счете 3:3. И буквально тут же Игорь Корнеев забил Станиславу Черчесову, оформив хет-трик, а ЦСКА вышел вперед.

Но не тут-то было! Карпин сначала сравнял счет, вынудив Сергея Фокина переправить мяч в свои ворота (причем начал атаку эффектным финтом Федор Черенков, а затем Карпина пасом нашел Сергей Родионов), а на 85-й минуте шикарно промчался по правому флангу и выполнил победный навес на Родионова.

В «Спартаке» Карпин стал трехкратным чемпионом России, после чего на долгие годы уехал в Испанию и о противостоянии с ЦСКА не вспоминал. Пока не вернулся к красно-белым уже в качестве управленца.

Первое дерби Карпина-тренера состоялось 26 июля 2009 года. И снова феерия! 70 тысяч зрителей в «Лужниках» стали свителями великолепного шоу. На гол Дейвидаса Шембераса красно-белые ответили дублем Алекса — бразилец забил со штрафного и с пенальти.

После той яркой победы болельщики «Спартака» предвкушали чемпионство, которое, как им казалось, совсем близко. Но потом последовали продажа Владимира Быстрова и провальный финиш, который включил в себя поражение 2:3 от ЦСКА с несуразным решающим голом Томаша Нецида в ворота Сослана Джанаева.

В дальнейшем удача куда чаще оказывалась на стороне Леонида Слуцкого. Хотя дело, понятно, не только в ней, но и, например, в исполнительском мастерстве Вагнера Лав и Сейду Думбья, регулярно огорчавших «Спартак» точными ударами.

Была кубковая ничья 3:3 с решающим промахом Дмитрия Комбарова в послематчевой серии пенальти.

Были матчи, в которых армейцы добывали ничью или выигрывали благодаря голам на 93-х минутах.

И был жуткий скандал после столкновения Игоря Акинфеева и Веллитона.

— Со стороны Веллитона однозначно злого умысла не было. То, что вратарь сборной выбыл на полгода, — это его проблемы. Что, медаль ему повесить? Не трогать теперь игроков национальной команды? — сказал тогда Карпин, чем вызвал настоящую бурю.

А была еще великолепная победа 3:0 уже ближе к закату карпинской эпохи в «Спартаке». В целом статистика тренера Валерия Георгиевича против ЦСКА такая: три победы, две ничьи и семь поражений (включая кубковое).

— Допускаете, что при каких-то фантастических обстоятельствах могли бы стать тренером ЦСКА? — спросили у Карпина уже после его расставания с красно-белыми, на что он однозначно ответил:

— Нет, такого не может быть априори.