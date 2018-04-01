Карпин против ЦСКА. Когда союз невозможен
Главный тренер «Ростова» встретится с армейцами впервые после долго перерыва.
Главный тренер «Ростова» встретится с армейцами впервые после долго перерыва.
— Я служил в армии два года. Первый в Эстонии — это долгая история, хватит для книги, — рассказывал Карпин в интервью испанской прессе. — А что касается второго, то однажды после чемпионата среди военных меня заметили и приказом отправили в ЦСКА. Деваться было некуда.
Армейцы обратили внимание на Карпина на турнире во Львове, когда он выступал за команду Прибалтийского военного округа. Но в Москве юного быстрого полузащитника отправили в дубль, хотя
За основу ЦСКА талант из Эстонии провел всего три матча: 30 мая заменил на 64-й минуте Владимира Татарчука в домашней встрече против ростовского СКА (1:0), 8 июня появился на 78-й минуте в гостях у пермской «Звезды» (4:2), а 11 июня был заменен после первого тайма неудачной игры в Тюмени с «Геологом» (1:2).
Вот и вся кредитная история Карпина в ЦСКА. Вряд ли это стоит считать полноценным армейским прошлым. К тому же тот факт, что хавбек оказался в столичном клубе не по своей воле, только усугубил его, мягко говоря, прохладу к
Ну, а когда Карпин оказался в «Спартаке» транзитом через воронежский «Факел», негативное отношение к ЦСКА сформировалось окончательно.
Кстати, символично, что один из первых своих матчей за
16 марта 1990 года, 28 лет назад, встреча проходила в спорткомлексе «Олимпийский», на трибунах собралось 35 тысяч зрителей. Карпин появился на поле за 15 минут до конца при счете 3:3. И буквально тут же Игорь Корнеев забил Станиславу Черчесову, оформив
Но не
В «Спартаке» Карпин стал трехкратным чемпионом России, после чего на долгие годы уехал в Испанию и о противостоянии с ЦСКА не вспоминал. Пока не вернулся к
Первое дерби
После той яркой победы болельщики «Спартака» предвкушали чемпионство, которое, как им казалось, совсем близко. Но потом последовали продажа Владимира Быстрова и провальный финиш, который включил в себя поражение 2:3 от ЦСКА с несуразным решающим голом Томаша Нецида в ворота Сослана Джанаева.
В дальнейшем удача куда чаще оказывалась на стороне Леонида Слуцкого. Хотя дело, понятно, не только в ней, но и, например, в исполнительском мастерстве Вагнера Лав и Сейду Думбья, регулярно огорчавших «Спартак» точными ударами.
Была кубковая ничья 3:3 с решающим промахом Дмитрия Комбарова в послематчевой серии пенальти.
Были матчи, в которых армейцы добывали ничью или выигрывали благодаря голам на 93-х минутах.
И был жуткий скандал после столкновения Игоря Акинфеева и Веллитона.
— Со стороны Веллитона однозначно злого умысла не было. То, что вратарь сборной выбыл на полгода, — это его проблемы. Что, медаль ему повесить? Не трогать теперь игроков национальной команды? — сказал тогда Карпин, чем вызвал настоящую бурю.
А была еще великолепная победа 3:0 уже ближе к закату карпинской эпохи в «Спартаке». В целом статистика тренера Валерия Георгиевича против ЦСКА такая: три победы, две ничьи и семь поражений (включая кубковое).
— Допускаете, что при
— Нет, такого не может быть априори.
Зато теперь он тренирует «Ростов». И пусть думает сегодня об интересах только своей команды, но попутно в случае успеха в матче с ЦСКА может помочь «Спартаку». Вряд ли такой бонус его расстроит.