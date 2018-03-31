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21:48 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Тосно» и сократил отрыв от «Локомотива» до двух очков

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 2:1 одержал победу над «Тосно» в домашнем матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

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Счет на первой добавленной к первому тайму минуте открыл бразильский полузащитник «Спартака» Фернандо. Преимущество москвичей на 75-й минуте удвоил другой бразилец Луис Адриано. На 80-й минуте ударом с пенальти гол забил нападающий «Тосно» Павел Погребняк, для которого этот мяч стал первым в чемпионате России с 25 октября 2015 года. Тогда Погребняк, выступавший за московское «Динамо», также забил в ворота «Спартака» (2:3).

Фернандо отправил мяч в сетку ударом со штрафного. Бразилец забил четвертый гол ударом со стандарта в текущем сезоне, по этому показателю он опережает любой клуб чемпионата России. Три раза со штрафного забивали футболисты «Уфы», но все три мяча были забитыми разными игроками. Защитник красно-белых Дмитрий Комбаров провел 250-й матч в составе «Спартака».

«Спартак» набрал 47 очков в 24 матчах и занимает второе место в чемпионате. Красно-белые на два очка отстают от лидера, московского «Локомотива», который ранее в субботу уступил пермскому «Амкару» со счетом 1:2. «Тосно» занимает 15-е место, в активе команды 23 очка.

В следующем матче 8 апреля «Спартак» на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи». «Тосно» в тот же день на своем поле примет екатеринбургский «Урал».

Матч в Москве на «Открытие-Арене», как все другие встречи 24-го тура РФПЛ, начался с минуты молчания в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» в Кемерове. Первый тайм матч прошел в тишине, так как в память о погибших болельщики команд отказались от шумной и организованной поддержки в первые 45 минут.

Спартак М 2:1
Первый тайм: 1:0
Тосно
31.03.2018, 19:00 Зрители: 28517 основной раунд: 24-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Дмитрий Парфенов
Голы
45+1′ Фернанду 11
75′ де Соуза Луиз Адриану (К. Промес) 12
33 Павел Погребняк 80′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
Никола Максимович 33
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
70′ Александр Самедов 19
Роман Зобнин 47
32′ 89′ Фернанду 11
Марио Пашалич 50
41′ 85′ де Соуза Луиз Адриану 12
Лоренсо Мельгарехо 25
16 Давид Юрченко (к)
24 Тимофей Маргасов
25 Андрей Буйволов
26 Раде Дугалич
21 Вагиз Галиулин
4 Илья Жигулев
88 Марко Полетанович
33 Павел Погребняк
8 Сергей Сухарев 68′ 45′
31 Александр Макаров
29 Рикарду Кавальканте Рикардинью 80′
22 Резиуан Мирзов
15 Нуну Роша 30′
14 Александр Карницкий
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
6 Угловые 5
10 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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