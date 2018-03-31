«Спартак» обыграл «Тосно» и сократил отрыв от «Локомотива» до двух очков

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Счет на первой добавленной к первому тайму минуте открыл бразильский полузащитник «Спартака» Фернандо. Преимущество москвичей на 75-й минуте удвоил другой бразилец Луис Адриано. На 80-й минуте ударом с пенальти гол забил нападающий «Тосно» Павел Погребняк, для которого этот мяч стал первым в чемпионате России с 25 октября 2015 года. Тогда Погребняк, выступавший за московское «Динамо», также забил в ворота «Спартака» (2:3).

Фернандо отправил мяч в сетку ударом со штрафного. Бразилец забил четвертый гол ударом со стандарта в текущем сезоне, по этому показателю он опережает любой клуб чемпионата России. Три раза со штрафного забивали футболисты «Уфы», но все три мяча были забитыми разными игроками. Защитник красно-белых Дмитрий Комбаров провел 250-й матч в составе «Спартака».

«Спартак» набрал 47 очков в 24 матчах и занимает второе место в чемпионате. Красно-белые на два очка отстают от лидера, московского «Локомотива», который ранее в субботу уступил пермскому «Амкару» со счетом 1:2. «Тосно» занимает 15-е место, в активе команды 23 очка.

В следующем матче 8 апреля «Спартак» на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи». «Тосно» в тот же день на своем поле примет екатеринбургский «Урал».