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20:07 (мск), источник: Р-Спорт

«СКА-Хабаровск» планирует объявить имя нового главного тренера до 7 апреля

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Руководство «СКА-Хабаровска» планирует объявить имя нового главного тренера до матча 25-го тура чемпионата России против пермского «Амкара», который пройдет 7 апреля, заявил генеральный директор футбольного клуба Алексей Кандалинцев.

Источник: РИА "Новости"

В субботу «СКА-Хабаровск» объявил, что Ринат Билялетдинов покидает пост главного тренера. Клуб и специалист приняли решение прекратить трудовые отношения по соглашению сторон.

«Попечительский совет клуба искренне признателен Ринату Саяровичу за то, что он в начале этого года согласился возглавить команду, и за проделанную работу. Каждый тренер, который работал в СКА, оставил в ней частичку себя, привнес что-то новое, полезное. И Ринат Саярович не исключение. До ближайшей игры с “Амкаром” клуб планирует объявить имя нового главного тренера команды», — цитирует Кандалинцева сайт команды.

В субботу «СКА-Хабаровск» на выезде сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 24-го тура чемпионата России. После 24 матчей хабаровчане с 13 очками замыкают турнирную таблицу.

«После игры у нас состоялась беседа с Ринатом Саяровичем. Мы обсудили игру команды в последних матчах и дальнейшие турнирные перспективы. В этой оценке мы пришли к общему знаменателю: ни клуб, ни тренер не удовлетворены сложившимся положением вещей — прежде всего, результатом в виде набранных очков. Поэтому решение о прекращении трудовых отношений по обоюдному согласию стало в своем роде выходом из ситуации», — добавил гендиректор «СКА-Хабаровска».

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