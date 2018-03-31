«СКА-Хабаровск» планирует объявить имя нового главного тренера до 7 апреля

Источник: РИА "Новости"

В субботу «СКА-Хабаровск» объявил, что Ринат Билялетдинов покидает пост главного тренера. Клуб и специалист приняли решение прекратить трудовые отношения по соглашению сторон.

«Попечительский совет клуба искренне признателен Ринату Саяровичу за то, что он в начале этого года согласился возглавить команду, и за проделанную работу. Каждый тренер, который работал в СКА, оставил в ней частичку себя, привнес что-то новое, полезное. И Ринат Саярович не исключение. До ближайшей игры с “Амкаром” клуб планирует объявить имя нового главного тренера команды», — цитирует Кандалинцева сайт команды.

В субботу «СКА-Хабаровск» на выезде сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 24-го тура чемпионата России. После 24 матчей хабаровчане с 13 очками замыкают турнирную таблицу.