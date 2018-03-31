Божович: Дзюба — хороший футболист, но в России вокруг него много «плохого шума»

«У него есть качества. Только по России идет плохой шум про него, хотя как игрок он хороший. В первой части чемпионата мы играли без него. Значит, без него возможно. Сейчас мы с Артемом, поэтому играем с ним. Как играть без Дзюбы, поговорим, когда его не будет», — сказал Божович журналистам, не став отвечать на вопрос, достоин ли Дзюба вызова в сборную России.