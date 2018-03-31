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20:11 (мск), источник: Р-Спорт

Божович: Дзюба — хороший футболист, но в России вокруг него много «плохого шума»

ХИМКИ (Московская область), 31 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Форвард Артем Дзюба является хорошим футболистом, но в России вокруг него много негатива, заявил главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович.

Источник: РИА "Новости"

Дзюба был арендован «Арсеналом» в зимнее трансферное окно у санкт-петербургского «Зенита». В четырех матчах за туляков форвард забил четыре мяча.

«У него есть качества. Только по России идет плохой шум про него, хотя как игрок он хороший. В первой части чемпионата мы играли без него. Значит, без него возможно. Сейчас мы с Артемом, поэтому играем с ним. Как играть без Дзюбы, поговорим, когда его не будет», — сказал Божович журналистам, не став отвечать на вопрос, достоин ли Дзюба вызова в сборную России.

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