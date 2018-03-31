Московское «Динамо» одержало волевую победу над тульским «Арсеналом»

Встреча, прошедшая в субботу в Химках, завершилась победой «Динамо» со счетом 2:1. На гол Артема Дзюбы (53-я минута), забившего четвертый мяч в четырех матчах турнира за «Арсенал», динамовцы ответили точными ударами Владимира Рыкова (71) и Федора Черных (74). Форвард «Динамо» Кирилл Панченко на 81-й минуте не реализовал пенальти.