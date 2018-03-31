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20:13 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» одержало волевую победу над тульским «Арсеналом»

ХИМКИ (Московская область), 31 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Футболисты московского «Динамо» одержали победу над тульским «Арсеналом» в матче 24-го тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Химках, завершилась победой «Динамо» со счетом 2:1. На гол Артема Дзюбы (53-я минута), забившего четвертый мяч в четырех матчах турнира за «Арсенал», динамовцы ответили точными ударами Владимира Рыкова (71) и Федора Черных (74). Форвард «Динамо» Кирилл Панченко на 81-й минуте не реализовал пенальти.

В 25-м туре «бело-голубые» 9 апреля сыграют в гостях с московским ЦСКА, «Арсенал» 7 апреля примет «Уфу».

Динамо М 2:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал Т
31.03.2018, 16:30 Зрители: 5374 основной раунд: 24-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий Хохлов Миодраг Божович
Голы
71′ Владимир Рыков 4
74′ Федор Черных (А. Ташаев) 13
24 Артем Дзюба (К. Комбаров, К. Берхамов) 53′
Нереализованные пенальти
81′ К. Панченко 8
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Константин Рауш 34
Владимир Рыков 4
Тони Шуньич 44
Александр Ташаев 88
Кирилл Панченко 8
Самба Соу 27
75′ 86′ Федор Черных 13
Антон Соснин 23
79′ Евгений Луценко 48
Ибрагим Цаллагов 15
62′ Абдул Азиз Тетте 5
Николай Обольский 90
36 Михаил Левашов
9 Кирилл Комбаров (к) 73′
21 Виктор Альварес
6 Максим Беляев
52 Иван Новосельцев 80′
20 Горан Чаушич
24 Артем Дзюба
13 Стоппила Сунзу
11 Сергей Ткачев 75′
14 Анри Хагуш
10 Эванс Кангва 76′
77 Михаил Александров
7 Кантемир Берхамов 85′ 42′
19 Федерико Иван Расич
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 3
10 Угловые 3
17 Фолы 12
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
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Вторая желтая карточка
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