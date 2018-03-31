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Московское «Динамо» одержало волевую победу над тульским «Арсеналом»
ХИМКИ (Московская область), 31 мар — РИА Новости, Василий
ХИМКИ (Московская область), 31 мар — РИА Новости, Василий
Встреча, прошедшая в субботу в Химках, завершилась победой «Динамо» со счетом 2:1. На гол Артема Дзюбы (53-я минута), забившего четвертый мяч в четырех матчах турнира за «Арсенал», динамовцы ответили точными ударами Владимира Рыкова (71) и Федора Черных (74). Форвард «Динамо» Кирилл Панченко на 81-й минуте не реализовал пенальти.
В 25-м туре «бело-голубые» 9 апреля сыграют в гостях с московским ЦСКА, «Арсенал» 7 апреля примет «Уфу».
|Дмитрий Хохлов
|Миодраг Божович
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|3
|10
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)