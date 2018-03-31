Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме.
«Спартак» и «Тосно» объявили стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Тосно» на матч 24-го тура российской
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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Тосно» на матч 24-го тура российской
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Максимович, Комбаров, Самедов, Глушаков, Фернандо, Промес, Луис Адриано, Зе Луиш.
«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Жигулёв, Нуну Роша, Полетанович, Рикардиньо, Погребняк.