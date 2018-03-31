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Матч «Динамо» — «Арсенал» начался с минуты молчания в память жертв пожара в Кемерово
ХИМКИ (Московская область), 31 мар — РИА Новости, Василий
ХИМКИ (Московская область), 31 мар — РИА Новости, Василий
«Динамо» и «Арсенал» встречаются в подмосковных Химках в матче 24-го тура чемпионата России. Также болельщики «бело-голубых» вывесили баннер «Кемерово. 25.03. Скорбим». Обе команды играют в траурных повязках, а на секторах «Динамо» вывешены несколько баннеров в память жертв при пожаре. В частности: «Чужих детей не бывает»; «Ведь не должно быть на свете, чтобы были потеряны дети». При этом первый тайм проходит в тишине.
Пожар в торговом центре в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.