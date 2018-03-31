Семин: Футболисты «Локомотива» растерялись после пропущенного с пенальти гола

«Локомотив» проиграл в гостевом матче пермскому «Амкару» со счетом 1:2. Встреча была перенесена в Москву из-за плохого поля на стадионе «Звезда» в Перми.

«Все-таки сложный момент в том, что группа игроков приехала накануне матча, плюс все играли плохо, много наделали ошибок, команда играла не лучшим образом. Гол пропустили и немного растерялись, 11-метровый сыграл определенную роль в психологическом состоянии. Нужен был второй гол, тогда было бы все значительно лучше», — сказал Семин.

Ранее Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила пермякам проводить игры на домашней арене из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе «не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята — синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля».

«Внесите в регламент, что нейтральное поле должно быть по-настоящему нейтральным. Если бы так было, то этот матч так не состоялся бы. Плюс надо внести, что резервное поле клуба должно быть на юге: если в Перми завалило все снегом, уехали, например, в Сочи и там играют. Если бы мы выиграли, все бы говорили, что нам эту победу подарили», — отметил тренер.