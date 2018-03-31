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17:49 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Амкара» заявил, что поле на стадионе «Звезда» в Перми готово к проведению матчей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Амкар» Вадим Евсеев рассказал, что его подопечные не имеют претензий к качеству поля на домашнем стадионе «Звезда» в Перми. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча с «Локомотивом».

«Амкар» в матче 24-го тура чемпионата России обыграл столичный «Локомотив» со счетом 2:1. Встреча должна была пройти в Перми, но из-за плохого поля на стадионе «Звезда» игру перенесли в Москву.

«Поле в Перми готово, мы на нем тренировались и играли, сколько я там нахожусь — три года. Нет никаких упреков. Осенью сказали, что оно готово, а весной — нет. Но в Уфе поле ничем не лучше, оно такое же», — сказал Евсеев.

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Он отметил, что футболисты заслуженно победили в матче с «Локомотивом». «Играли дома, на нашем стадионе в Москве, — пошутил Евсеев. — Была качественная игра, предполагали, что “Локомотив” будет много комбинировать, поэтому насытили середину поля. Они заработали 11-метровый за счет хороших действий нападающего, в перерыве пришлось немного поговорить с игроками».

«Игроки тренировались и заслуженно выиграли матч. В чем-то, может, я им помог, но в чем-то они сами себе помогли. По Аарону Оланаре нет никакого секрета, мы его взяли в аренду, мне главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко говорил, как его раскрыть. Наверное, главное, чтобы к футболисту было доверие, а у меня оно есть ко всем игрокам «Амкара», — отметил тренер.

Ранее Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила «Амкару» проводить игры на домашнем стадионе «Звезда» из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе «не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята — синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля».

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