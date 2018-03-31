Тренер «Амкара» заявил, что поле на стадионе «Звезда» в Перми готово к проведению матчей

«Амкар» в матче 24-го тура чемпионата России обыграл столичный «Локомотив» со счетом 2:1. Встреча должна была пройти в Перми, но из-за плохого поля на стадионе «Звезда» игру перенесли в Москву.

«Поле в Перми готово, мы на нем тренировались и играли, сколько я там нахожусь — три года. Нет никаких упреков. Осенью сказали, что оно готово, а весной — нет. Но в Уфе поле ничем не лучше, оно такое же», — сказал Евсеев.

Он отметил, что футболисты заслуженно победили в матче с «Локомотивом». «Играли дома, на нашем стадионе в Москве, — пошутил Евсеев. — Была качественная игра, предполагали, что “Локомотив” будет много комбинировать, поэтому насытили середину поля. Они заработали 11-метровый за счет хороших действий нападающего, в перерыве пришлось немного поговорить с игроками».

«Игроки тренировались и заслуженно выиграли матч. В чем-то, может, я им помог, но в чем-то они сами себе помогли. По Аарону Оланаре нет никакого секрета, мы его взяли в аренду, мне главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко говорил, как его раскрыть. Наверное, главное, чтобы к футболисту было доверие, а у меня оно есть ко всем игрокам «Амкара», — отметил тренер.