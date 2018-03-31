«Зенит» на выезде победил «Уфу» в матче молодежного первенства России

Игра, прошедшая в субботу в Уфе, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Вячеслава Демина (27-я минута) у башкирского клуба санкт-петербургская команда ответила точными ударами Максима Бачинского (83) и Егора Денисова (87).