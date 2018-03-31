Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме.
«Зенит» на выезде победил «Уфу» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Футболисты
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Футболисты
Игра, прошедшая в субботу в Уфе, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Вячеслава Демина (27-я минута) у башкирского клуба
Матч основных команд «Уфы» и «Зенита» в РФПЛ состоится в воскресенье.