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16:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Оланаре принёс «Амкару» волевую победу над «Локомотивом» в Москве

В матче 24-го тура российской Премьер-Лиги «Амкар» встречался с «Локомотивом».

Источник: РИА "Новости"

Пермская команда являлась номинальным хозяином встречи, однако игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч завершился победой «Амкара» со счётом 2:1.

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«Железнодорожники» вышли вперёд в счёте благодаря точному удару Мануэла Фернандеша с пенальти на 16-й минуте. На 49-й минуте пермяки сравняли счёт после того, как Аарон Оланаре реализовал 11-метровый. Ещё через десять минут всё тот же Оланаре оформил дубль. Незадолго до финального свистка «Локомотив» остался вдесятером после того, как Игорь Денисов получил вторую жёлтую карточку.

«Локомотив» (49 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (25) поднялся на 12-ю позицию.

Амкар 2:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив М
31.03.2018, 14:00 Зрители: 8837 основной раунд: 24-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Вадим Евсеев Юрий Семин
Голы
48′ Аарон Самуэль Оланаре 80
59′ Аарон Самуэль Оланаре (П. Занев, А. Рязанцев) 80
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 17′
Составы
Артур Нигматуллин 1
36′ Александр Милькович 2
Петар Занев (к) 3
Фегор Огуде 8
Брайн Оладапо Идову 19
Александр Рязанцев 91
Павел Комолов 20
Михаил Гащенков 17
46′ Михаил Сиваков 18
Секу Конде 6
78′ Януш Гол 5
Саид Эззатоллахи 66
65′ Аарон Самуэль Оланаре 80
Дарко Бодул 9
1 Маринату Алвим Гильерме
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
27 Игорь Денисов (к) 52′ 90+1′
59 Алексей Миранчук
8 Джефферсон Фарфан
60 Антон Миранчук 46′
18 Александр Коломейцев
9 Арикленес да Силва Ари 73′
24 Эдер
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 3
8 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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