Дубль Оланаре принёс «Амкару» волевую победу над «Локомотивом» в Москве

«Железнодорожники» вышли вперёд в счёте благодаря точному удару Мануэла Фернандеша с пенальти на 16-й минуте. На 49-й минуте пермяки сравняли счёт после того, как Аарон Оланаре реализовал 11-метровый. Ещё через десять минут всё тот же Оланаре оформил дубль. Незадолго до финального свистка «Локомотив» остался вдесятером после того, как Игорь Денисов получил вторую жёлтую карточку.