Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме.
«Ахмат» и «СКА-Хабаровск» не выявили победителя в Грозном
«Ахмат» и «СКА-Хабаровск» не выявили победителя в матче 24-го тура российской футбольной
«Ахмат» и «СКА-Хабаровск» не выявили победителя в матче 24-го тура российской футбольной
Встреча прошла в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова и завершилась со счётом 0:0.
«Ахмат» продолжил свою безголевую серию в четыре матча. «СКА-Хабаровск» не может выиграть уже 12-й матч подряд.
Грозненский «Ахмат» с 27 очками в активе располагается на девятой строчке турнирной таблицы РФПЛ. «СКА-Хабаровск» продолжает пребывать на последнем, 16-м месте, в таблице российской
|Ахмат
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0:0
Первый тайм: 0:0
|СКА-Хабаровск
|Михаил Галактионов
|Ринат Билялетдинов
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|2
|18
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)