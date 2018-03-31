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16:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» и «СКА-Хабаровск» не выявили победителя в Грозном

«Ахмат» и «СКА-Хабаровск» не выявили победителя в матче 24-го тура российской футбольной Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова и завершилась со счётом 0:0.

«Ахмат» продолжил свою безголевую серию в четыре матча. «СКА-Хабаровск» не может выиграть уже 12-й матч подряд.

Грозненский «Ахмат» с 27 очками в активе располагается на девятой строчке турнирной таблицы РФПЛ. «СКА-Хабаровск» продолжает пребывать на последнем, 16-м месте, в таблице российской Премьер-Лиги, имея 13 очков в активе.

Ахмат 0:0
Первый тайм: 0:0
СКА-Хабаровск
31.03.2018, 14:00 Зрители: 8375 основной раунд: 24-й тур им. Билимханова
Главные тренеры
Михаил Галактионов Ринат Билялетдинов
Составы
Евгений Городов 16
Милад Мохаммади 13
Заурбек Плиев 3
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Силва Лима Исмаэл 11
Аблай Мбенг 17
36′ Олег Иванов (к) 19
60′ Магомед Митришев 95
Одисе Роши 21
81′ Лео Жаба 8
Раванелли 14
74′ Антон Швец 23
78′ Заур Садаев 9
55 Александр Криворучко
17 Дмитрий Кабутов
3 Исмаил Эдиев 41′
4 Неманья Тубич
13 Александр Димидко (к)
6 Павел Карасев
10 Владислав Никифоров
20 Максим Канунников
26 Александр Черевко 85′
77 Константин Савичев
2 Сергей I Макаров 79′
78 Николай Калинский
21 Артем Самсонов 90′
44 Лукаш Секульски
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 0
16 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 2
8 Угловые 2
18 Фолы 9
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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