«Ахмат» и «СКА-Хабаровск» не выявили победителя в Грозном

Встреча прошла в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова и завершилась со счётом 0:0.



«Ахмат» продолжил свою безголевую серию в четыре матча. «СКА-Хабаровск» не может выиграть уже 12-й матч подряд.



Грозненский «Ахмат» с 27 очками в активе располагается на девятой строчке турнирной таблицы РФПЛ. «СКА-Хабаровск» продолжает пребывать на последнем, 16-м месте, в таблице российской Премьер-Лиги, имея 13 очков в активе.