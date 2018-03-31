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16:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Приехали, чтобы победить. «Амкар» обыграл в Москве «Локомотив»

Кажется, в Черкизове прошёл самый странный матч тура.

Источник: РИА "Новости"

Матч «Амкара» и «Локомотива» никогда бы не стал интересным без переноса игры — это бесполезно отрицать. Только шум вокруг поля в Перми сделал эту встречу обсуждаемой. Потом еще добавился вопрос финансовой ситуации и поведения «Амкара». Футбол в обсуждениях отсутствовал.

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Объявляя о переносе матча, Илья Геркус уточнил, что формально принимающая сторона получит и все доходы от игры. Возможно, именно из-за этого в знак протеста на стадион не пришли те болельщики, ходившие на «Ниццу», «Спартак» и «Атлетико». Хотя «Локомотив» со своей стороны сделал многое для увеличение «Амкару» показателя посещаемости домашних встреч. Открыл новый клубный магазин у стадиона, за покупки в котором в первый день раздавали бесплатные билеты на игру. Геркус и Семин записывали видеообращения в инстаграм. Частично вернулась даже практика промокодов на бесплатные билеты и скидок на них. Собралось в итоге почти 9 тысяч зрителей. И фанаты «Локомотива» развлекались, затягивая: «Мы приехали, чтобы победить». Но уже во втором тайме, потому что первые 45 минут игр тура болельщики всех клубов РФПЛ проводя в тишине из-за трагедии в Кемерове.

Закрывая тему с переносом матча в Черкизово: посреди первого тайма игры «Амкара» и «Локомотива» РФПЛ разослала письмо с комментарием ситуации. Помимо этого там было указано, что со следующего сезона перенос встречи на поле второй команды будет невозможен. Только нейтральные стадионы. Хотя лучше не переносить вообще.

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Первый тайм в тишине выглядел довольно уныло. В основном из-за быстрого гола «Локомотива» с пенальти. Ари наверняка мог не падать после контакта с Сиваковым, но основания фиксировать фол у судьи были. Забив, «гости» успокоились и в основном перекатывали мяч на чужой половине поля. «Амкар» выглядел реально лучше и активнее — не хватало только нормального завершения. Среди редких плюсов футбола в тишине: можно слышать все, что кричат тренеры и футболисты. «Амкар» между собой общался постоянно, командуя какие-то подсказы. Зато в «Локомотиве» играли практически молча. Даже Сёмин поднялся с места всего несколько раз. Главному тренеру «Локомотива» из-за гостевого статуса пришлось поменять место на скамейке, и он не выглядел особо довольным этому.

После перерыва «Локомотив» вернулся к более закрытой схеме с двумя опорными полузащитниками, но это не спасло от активности «Амкара» и собственных ошибок. Сначала Ману Фернандеш, вернувшись помогать обороне, сфолил в своей штрафной. А потом Кверквелия не поверил, что оставлять Оланаре без опеки — это опасно. Нигериец забил отличный гол пяткой между ног Гилерме. В произошедшее до конца не поверили даже сотрудники «Амкара», сидящие на трибуне. А Оланаре практически сразу убрали с поля.

Только после двух пропущенных мячей «Локомотив» задвигался впереди, но замена Ари на Эдера показалась лишней.

Если бразилец был в состоянии играть весь матч, то он точно полезнее. Эдер может бороться и скидывать, но на опережение играет хуже Ари. У «Локо» было много подходов к воротам, но их нельзя назвать голевыми. Контратаки «Амкара» выглядели лучше — одна из них, к примеру, закончилась попаданием в штангу.

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Игорь Денисов с прошлой осени играл с тремя жёлтыми карточками, но умудрялся не получить четвёртую и избегал дисквалификации. Против «Амкара» закончился и этот фарт: причём капитан «Локо» сначала получил желтую, а через полчаса арбитр поднял для него красную карточку.

Из-за разговоров о переносе игры все забыли, что «Локомотив» не выигрывал у «Амкара» три последних матча. И что в первом круге пермяки добились победы в Москве. Хорошо, что административные проблемы и разговоры в итоге оказались бесполезны. Вадим Евсеев обыгрывает одну свою бывшую команду и помогает другой в чемпионской гонке.

Павел Пучков

Амкар 2:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив М
31.03.2018, 14:00 Зрители: 8837 основной раунд: 24-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Вадим Евсеев Юрий Семин
Голы
48′ Аарон Самуэль Оланаре 80
59′ Аарон Самуэль Оланаре (П. Занев, А. Рязанцев) 80
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 16′
Составы
Артур Нигматуллин 1
36′ Александр Милькович 2
Петар Занев (к) 3
Фегор Огуде 8
Брайн Оладапо Идову 19
Александр Рязанцев 91
Павел Комолов 20
Михаил Гащенков 17
46′ Михаил Сиваков 18
Секу Конде 6
78′ Януш Гол 5
Саид Эззатоллахи 66
65′ Аарон Самуэль Оланаре 80
Дарко Бодул 9
1 Маринату Алвим Гильерме
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
27 Игорь Денисов (к) 52′ 90+1′
59 Алексей Миранчук
8 Джефферсон Фарфан
60 Антон Миранчук 46′
18 Александр Коломейцев
9 Арикленес да Силва Ари 73′
24 Эдер
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 3
8 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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