Приехали, чтобы победить. «Амкар» обыграл в Москве «Локомотив»
Кажется, в Черкизове прошёл самый странный матч тура.
Кажется, в Черкизове прошёл самый странный матч тура.
Матч «Амкара» и «Локомотива» никогда бы не стал интересным без переноса игры — это бесполезно отрицать. Только шум вокруг поля в Перми сделал эту встречу обсуждаемой. Потом еще добавился вопрос финансовой ситуации и поведения «Амкара». Футбол в обсуждениях отсутствовал.
Объявляя о переносе матча, Илья Геркус уточнил, что формально принимающая сторона получит и все доходы от игры. Возможно, именно
Закрывая тему с переносом матча в Черкизово: посреди первого тайма игры «Амкара» и «Локомотива» РФПЛ разослала письмо с комментарием ситуации. Помимо этого там было указано, что со следующего сезона перенос встречи на поле второй команды будет невозможен. Только нейтральные стадионы. Хотя лучше не переносить вообще.
Первый тайм в тишине выглядел довольно уныло. В основном
После перерыва «Локомотив» вернулся к более закрытой схеме с двумя опорными полузащитниками, но это не спасло от активности «Амкара» и собственных ошибок. Сначала Ману Фернандеш, вернувшись помогать обороне, сфолил в своей штрафной. А потом Кверквелия не поверил, что оставлять Оланаре без опеки — это опасно. Нигериец забил отличный гол пяткой между ног Гилерме. В произошедшее до конца не поверили даже сотрудники «Амкара», сидящие на трибуне. А Оланаре практически сразу убрали с поля.
Если бразилец был в состоянии играть весь матч, то он точно полезнее. Эдер может бороться и скидывать, но на опережение играет хуже Ари. У «Локо» было много подходов к воротам, но их нельзя назвать голевыми. Контратаки «Амкара» выглядели лучше — одна из них, к примеру, закончилась попаданием в штангу.
Игорь Денисов с прошлой осени играл с тремя жёлтыми карточками, но умудрялся не получить четвёртую и избегал дисквалификации. Против «Амкара» закончился и этот фарт: причём капитан «Локо» сначала получил желтую, а через полчаса арбитр поднял для него красную карточку.
Павел Пучков
|Амкар
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2:1
Первый тайм: 0:1
|Локомотив М
|Вадим Евсеев
|Юрий Семин
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)