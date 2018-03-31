РФПЛ собирается запретить перенос домашних матчей на поле соперника

Источник: РИА "Новости"

«Российская футбольная Премьер-Лига сообщает, что в соответствии с пунктом 10.5 Регламента РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу руководство клуба «Амкар» в установленный срок направило в РФПЛ письмо с указанием времени начала и места проведения матча 24-го тура с «Локомотивом». Местом проведения матча был выбран столичный стадион «РЖД Арена».

«Амкар» не может проводить матчи на своём домашнем стадионе в связи с тем что совместная комиссия РФС-РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием приостановило действие сертификата стадиона «Звезда».

Норма об игре на поле соперника была принята несколько лет назад, когда в России не было достаточного количества стадионов первой и высшей категорий. Сегодня мы констатируем, что эта норма себя изжила. В связи со сложившейся ситуацией в РФПЛ прошло заседание рабочей группы, которая выработала предложение о внесении изменений в п. 10.5. Регламента следующего сезона о невозможности проведения домашнего матча на поле соперника, даже если он будет выбран в качестве резервного.