РФПЛ собирается запретить перенос домашних матчей на поле соперника
В РФПЛ состоялось заседание рабочей группы, которая выработала предложение о внесении изменений в один из пунктов регламента,
В РФПЛ состоялось заседание рабочей группы, которая выработала предложение о внесении изменений в один из пунктов регламента,
«Российская футбольная
«Амкар» не может проводить матчи на своём домашнем стадионе в связи с тем что совместная комиссия
Норма об игре на поле соперника была принята несколько лет назад, когда в России не было достаточного количества стадионов первой и высшей категорий. Сегодня мы констатируем, что эта норма себя изжила. В связи со сложившейся ситуацией в РФПЛ прошло заседание рабочей группы, которая выработала предложение о внесении изменений в п. 10.5. Регламента следующего сезона о невозможности проведения домашнего матча на поле соперника, даже если он будет выбран в качестве резервного.
Оставшиеся домашние матчи сезона-2017/18 ФК «Амкар» будет проводить на других резервных аренах, пока футбольный газон пермского стадиона «Звезда» не будет приведён в соответствие со стандартом РФС, — сообщил «Чемпионату» отдел по связям с общественностью НП «РФПЛ».