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14:54 (мск), источник: Чемпионат.com

РФПЛ собирается запретить перенос домашних матчей на поле соперника

В РФПЛ состоялось заседание рабочей группы, которая выработала предложение о внесении изменений в один из пунктов регламента, из-за которого будет невозможно повторения инцидента с переносом матча 24-го тура «Амкар» — «Локомотив» в Москву.

Источник: РИА "Новости"

«Российская футбольная Премьер-Лига сообщает, что в соответствии с пунктом 10.5 Регламента РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу руководство клуба «Амкар» в установленный срок направило в РФПЛ письмо с указанием времени начала и места проведения матча 24-го тура с «Локомотивом». Местом проведения матча был выбран столичный стадион «РЖД Арена».

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«Амкар» не может проводить матчи на своём домашнем стадионе в связи с тем что совместная комиссия РФС-РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием приостановило действие сертификата стадиона «Звезда».

Норма об игре на поле соперника была принята несколько лет назад, когда в России не было достаточного количества стадионов первой и высшей категорий. Сегодня мы констатируем, что эта норма себя изжила. В связи со сложившейся ситуацией в РФПЛ прошло заседание рабочей группы, которая выработала предложение о внесении изменений в п. 10.5. Регламента следующего сезона о невозможности проведения домашнего матча на поле соперника, даже если он будет выбран в качестве резервного.

Оставшиеся домашние матчи сезона-2017/18 ФК «Амкар» будет проводить на других резервных аренах, пока футбольный газон пермского стадиона «Звезда» не будет приведён в соответствие со стандартом РФС, — сообщил «Чемпионату» отдел по связям с общественностью НП «РФПЛ».

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