Сможет ли ЦСКА победить в Ростове впервые с 2006 года?

Источник: Спорт-Экспресс

ЦИФРЫ ТУРА

0 поражений потерпели команды Виктора Гончаренко в противостоянии с «Ростовом» (+1=4−0, мячи 4−2). Единственную победу белорус одержал в первом круге, когда армейцы выиграли со счетом 2:0. Валерий Карпин вышел победителем всего в трех из 11 встреч с ЦСКА (+3=2−6, мячи 16−18).

1 победу над «Краснодаром» одержал «Анжи» в РФПЛ (+1=5−5, мячи 11−21) — в сентябре 2012 года махачкалинцы разгромили «быков» со счетом 5:2. Интересно, что начало разгрому краснодарского клуба положил Олег Шатов, выступающий сейчас за команду Игоря Шалимова.

1,33 гола за матч составляет результативность «Зенита» на выезде (16 мячей в 12 играх). Менее зрелищно на чужих полях выступает только «Амкар» — в среднем 1,18 мяча (13 в 11 встречах).

2 последних встречи «Урала» и «Рубина» завершились минимальными победами екатеринбуржцев (решающие удары наносили Владимир Ильин и Эрик Бикфалви). Зато в предыдущих семи противостояниях казанцы набрали 18 очков (+6=0−1, мячи 14−5).

3 матча подряд забивает полузащитник «Уфы» Иван Пауревич. Хорват повторил клубный рекорд результативной серии, установленный Дмитрием Стоцким на стыке сезонов-2014/15 и -2015/16.

4-й командой, избежавшей поражений от «Спартака» в первый сезон в высшем дивизионе, может стать «Тосно». В 1993 году красно-белые дважды не справились с «Океаном» (1:1, 1:1), в 1997-м — с «Балтикой» (0:1, 0:0), а в 2003-м — с «Рубином» (0:1, 0:2). В первом круге Массимо Каррера и Дмитрий Парфенов разошлись миром — 2:2.

5 очков за результативность набрал в трех матчах за «Арсенал» Артем Дзюба. Перебравшийся зимой в Тулу форвард уже трижды забил (один раз — «Амкару», два — «Ростову»), а также сделал голевые передачи против «Ахмата» и «Амкара».

7 таймов не могут поразить ворота футболисты «Ахмата». Безголевая серия грозненцев составляет уже 324 минуты.

8 выездных побед одержал в этом сезоне «Локомотив» (+8=2−1, мячи 21−9). Если железнодорожники в «гостях» в Черкизове одолеют «Амкар», то повторят свой лучший результат за 12 лет (сезон-2006). Больше успехов на чужих полях было у красно-зеленых в 1995 (11) и 2004 (10) годах.

9 матчей составляет серия проигрышей «СКА-Хабаровск» (мячи 5−23). Повторить антирекорд «Тюмени"-1998 (18 поражений, мячи 6−53) дальневосточники не смогут даже при худшем исходе, а вот результат «Химок» (15 поражений, мячи 7−35) вполне могут перекрыть.

11 лет ЦСКА не может добиться победы над «Ростовом» в гостях (+0=4−5, мячи 3−12) в рамках чемпионата. В последний раз армейцы увозили с Дона три очка в октябре 2006 года. Интересно, что на дубль армейца Ивицы Олич тогда ответил Тимофей Калачев, который и сейчас выступает за ростовчан.

12 очков набрал «Амкар» в пермских матчах против «Локомотива» (+2=5−6, мячи 11−17). Для сравнения на стадионе в Черкизове, на котором красно-черные «примут» железнодорожников в ближайшем туре, они набрали 16 очков (+4=4−6, мячи 10−22).

16 туров не знает поражений в премьер-лиге «Спартак» (+10=6−0, мячи 28−11). Последняя неудача красно-белых пришлась на августовскую встречу с «Локомотивом» (3:4). При этом серия железнодорожников составляет девять игр (+7=2−0, мячи 16−4).

17 из 27 матчей за «Зенит» Андрей Лунев сыграл на ноль.

23 очка на своем поле набрала «Уфа» (+7=2−2, мячи 17−11). Столько же на счету «Локомотива» (+7=2−2, мячи 13−6), больше — только у «Спартака» (26 очков, +8=2−1, мячи 22−8).

26 побед над «Ростовом» одержал в чемпионате России ЦСКА (+26=9−12, мячи 79−38). Столь часто армейцы обыгрывали только «Крылья Советов» (+26=10−10, мячи 80−40), забив им на один гол больше.

35 голов забил за ЦСКА Сергей Игнашевич и сравнялся в списке бомбардиров красно-синих с Ивицей Оличем. Всего на счету рекордсмена чемпионата по играм (481) 41 мяч. Ветеран отличался в 16 сезонах. Больше только у Сергея Семака (19), Андрея Тихонова (18) и Игоря Семшова (17).

99 побед в высшем дивизионе одержал «Урал» (+99=68−134, мячи 362−446). В ближайшее время «шмели» могут стать второй командой, отпраздновавшей 100-й успех именно в этом сезоне. Первой в 22-м туре стал «Краснодар».

104-й матч в чемпионате России проведет против «Тосно» Квинси Промес. По числу игр за «Спартак» голландец сравняется с Владимиром Бесчастных и Веллитоном. На данный момент на счету Промеса 53 мяча, тогда как у Бесчастных — 56, а у Веллитона — 57.

161 матч за «Локомотив» провел в высшем дивизионе Вадим Евсеев, недавно возглавивший «Амкар». При этом в 119 встречах главным тренером железнодорожников был Юрий Семин. В составе красно-зеленых Евсеев выиграл два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка России.

221 раз «Динамо» играло в чемпионатах России (+312=221−231, мячи 1073−886) вничью. В ближайшем туре бело-голубые могут сравняться с самой миролюбивой командой турнира — «Локомотивом» (+390=222−183, мячи 1165−733).

284 минуты составляет безголевая серия «Зенита» в премьер-лиге. 384 минуты питерцы не могли отличиться в сезоне-1997 при Анатолии Бышовце и в первом круге этого чемпионата.

350-й матч в чемпионате проведет Алексей Березуцкий, если появится на поле. Защитник ЦСКА станет 16-м футболистом, добравшимся до этой отметки. Еще один юбилей скоро отпразднует железнодорожник Александр Коломейцев, на счету которого 199 встреч.