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30 марта, источник: Советский спорт

Сергей Фурсенко: Манчини справится. Если нет — зачем «Зениту» слабый тренер?

На встрече с болельщиками клуба Сергей Фурсенко ответил на самые сложные вопросы.

Источник: РИА "Новости"

О «Зените» как гоночном автомобиле

— Этот сезон оказался довольно сложным для нас, создается новая команда. Мы выбрали тренера, который проповедует атакующий футбол, показывает быструю, комбинационную игру. Не все получается. Мне пришла на ум аллегория: мы строим мощный гоночный автомобиль. Иногда приходится соревноваться на проселочной дороге, и здесь «Нива» может нас обогнать. Поэтому нам, функционерам, нужно работать над изменениями в лиге.

Нужно побороться за то, чтобы футбол был красивый. У нас телевизионные права стоят в сто раз меньше, чем в Англии. У них больше 3 млрд, а у нас около 36 млн. Нам нужно перестроить весь чемпионат, чтобы команды летели, а не ставили «автобус» на каждой игре.

О сильных тренерах

— Я искренне верю, что мы преодолеем кризис. У нашего тренера тоже есть кризис, но я вспоминаю те времени, когда в «Зенит» пришел Дик Адвокат, у которого через год начались серьезные проблемы. Но как сильный человек, он их решил и преодолел трудности. Я верю, что наш тренер преодолеет этот кризис, справится. А если он не преодолеет, то зачем нам слабый тренер?

Об атмосфере в «Зените»

— В команде очень хорошая атмосфера.

Много ходит слухов, что иностранцы не дружат с русскими. Это все вранье!

У нас есть замечательный лидер среди аргентинских ребят. Паредес помогает ребятам адаптироваться к нашим условиями чемпионатам, к климату. Многие ехали и думали, что у нас простой чемпионат, а оказалось не так. Он просто замечательный парень.

О несостоявшемся трансфере Смолова

— Я буду честен перед вами, Манчини с самого начала хотел Смолова в состав. В первое окно мы не сделали этого: не хватило времени и денег. Финансовые возможности, которые у нас остались от продажи Халка и Витселя, иссякли. Мы находимся в примерно одинаковых условиях. Мы находимся в примерно одинаковых условиях как 5−6 клубов лиги.

Говоря о Феде: он слишком дорогой. Я честно скажу. Те условия, которые выставлены, неприемлемы. Мы потянуть это не можем. Я ответственный за это. Манчини хотел этого игрока при всех условиях.

За Смолова с нас просили 40 миллионов евро. Если учитывать зарплату, плюс агентские. К сожалению. Мы на такое пойти не могли. Он столько не стоит.

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О поведении Манчини

— Манера поведения главного тренера такая. Она была такой во всех клубах, которые он тренировал. Наш чемпионат не исключение. Мы постарались максимально удовлетворить его требованиям.

Манчини не делал ни одного заявления об уходе. Все эти новости были выдернуты из контекста так, чтобы создать ажиотаж об уходе куда-то. Есть слухи, которые кто-то вбрасывает после его больших интервью. Я с ним имел беседу, он сказал, что подобных заявлений не было. Если что-то будет, я об этом узнаю.

У него трехгодичный контракт. Он действующий тренер «Зенита». Никаких слухов нет. Ничего предполагать не хочу. Мы работаем по конкретному плану.

О том, что Манчини улетел в Дубай

— По поводу «Лейпцига»: вы все смотрите Бундеслигу. Сразу после нашего матча «Лейпциг» возил «Баварию» без вариантов. Это сильная команда. Лидеров команды покупают за 60, 100 миллионов евро. Чтобы вы не питали иллюзий, что их легко пройти. Осталось немного человек, кто не поехал в сборную. Когда основная часть команды вернулась, он тоже приехал.

Об огромных инвестициях

— Огромных инвестиций нет. Клуб научился зарабатывать, покупая игроков и продавая. Инфраструктура у нас потрясающая.

Стадион ругали, а сейчас в Европе нет такого стадиона. У нас +17, люди ходят с детьми. Все счастливы. Мы пытаемся развлекать народ, чтобы люди приходили за 2−3 часа. Развиваем сейчас питание. Это инвестиции в будущее.

С точки зрения инвестиций в игроков… Трансферные компании сейчас дешевле. Зарплаты у игроков меньше. Мы стараемся экономить на каждой вещи. Финансовая ситуация непростая, нельзя шиковать. Но то, что у нас есть — это шик. Мы строим команду на 10-летнюю перспективу. Паредесу — лидеру — 23, а не 28. А его друзья еще моложе. Мы играем вдолгую.

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