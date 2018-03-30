Массимо Каррера: Будем стремиться перенести матч с «Амкаром» в Москву

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ГОНЧАРОВ, Юлия ЯКОВЛЕВА

из Тарасовки

СЕРЕБРЯНАЯ ЛАНЬ ДЛЯ ЗОЛОТОЙ КОМАНДЫ

Тренировка красно-белых началась на торжественной ноте. После того как все футболисты вышли на поле и выстроились в шеренгу, директор департамента клуба по связям с общественностью Леонид Трахтенберг гордо объявил о том, что «Спартак» удостоился «Серебряной лани». Эту награду традиционно вручает Федерация спортивных журналистов России, определяя десятку спортсменов, лучшего тренера и лучшую команду по итогам календарного года.

Лучшей командой стал как раз «Спартак». Причем Трахтенберг особенно подчеркнул, что футбольный клуб за 50 лет существования «Серебряной лани» получил ее впервые. Раньше такой чести удостаивались только коллективы из других видов спорта. Футболисты красно-белых не упустили повода и, поставив награду как полноценный кубок на газон, сделали памятную общую фотографию.

— Впервые за 50 лет? Правда? — переспросил вдруг кто-то из игроков в толпе.

— Ага! Только если мы завтра не выиграем, нам эту награду потом в задницу запихнут, — громко и категорично прозвучал ответ.

Начало занятию было положено.

ЗОБНИН РАБОТАЕТ, У ЗЕ НИЧЕГО НЕ БОЛИТ

Другим приятным событием стал тот факт, что в «Спартаке» в строй возвращаются почти все травмированные. На тренировку вышли и Зе Луиш, испытывавший проблемы с нервом пахового канала, и Сальваторе Боккетти, потянувший заднюю поверхность бедра, и Сердар Таски, повредивший мышцы живота, и даже Артем Тимофеев, порвавший «кресты» еще в прошлом году. Все они не участвовали в весенних матчах, а теперь — готовы и рвутся в бой. В лазарете пока пребывают Джикия, Ананидзе и Тигиев.

А особенно порадовало то, как бодро и весело выглядел на занятии Роман Зобнин. Полузащитник получил травму колена в игре сборной России против Бразилии в пятницу, все болельщики и специалисты уже принялись считать матчи, которые он пропустит, а тут вдруг выяснилось, что Роман работает с мячом наравне со всеми: и во время бесконтактных упражнений, и игровых.

Не ушел он в сторону даже тогда, когда команда принялась играть в футбол на половину поля.

ЗОБНИН ГОТОВ СЫГРАТЬ УЖЕ С «ТОСНО»

— С Ромой все хорошо, — подтвердил на пресс-конференции после тренировки Массимо Каррера. — Он готов играть.

— Как состояние других игроков, которые прежде были травмированы, но сегодня занимались в общей группе — Зе Луиша, Боккетти, Таски, Тимофеева?

— Все, кроме Тимофеева, находятся в стопроцентной форме и в состоянии сыграть с «Тосно». Тимофеев пока не достиг 100-процентной готовности.

— Вы общались с главным тренером сборной Грузии Владимиром Вайссом по поводу формы Ананидзе перед его отъездом в национальную команду?

— Да, общался. Я отпустил Джано, потому что посчитал, что он мог бы набрать игровую практику в сборной. Но я также добавил в разговоре, что на 90 минут футболист не готов. Поэтому, если честно, не ожидал его увидеть с первых минут в составе.

— У «Спартака» едва ли не рекордное количество травм крестообразных связок за сезон. Вас это не тревожит?

— Так просто сошлись звезды. Никакого объяснения здесь быть не может. В футболе случаются травмы.

— Если вспоминать матч первого круга с «Тосно», то он вышел очень неудачным — «Спартак» упустил победу в концовке, ведя 2:0. Как поменялся «Тосно» с тех пор, и что нужно сделать, чтобы вновь не потерять очки?

— (Усмехается). Хороший вопрос. Нельзя сказать, что нам тогда не повезло. Мы сами облажались. Были уверены, что три очка у нас уже в кармане, но до финального свистка в футболе ничего не заканчивается. Завтра посмотрим, как «Тосно» будет действовать. Сделаем все, чтобы победить.

— Ожидаете, что субботний матч с «Тосно» получится очень сложным? Как думаете, соперник тоже запрется в своей штрафной, как и «СКА-Хабаровск»?

— Все оставшиеся игры будут сложными. Легкие матчи существуют только у журналистов. Я надеюсь, «Тосно» не будет запираться всем составом у своих ворот. «Тосно» играет немного в другой футбол, в отличие от «СКА-Хабаровск».

— Из «Тосно» ушли Марков и Заболотный, зато пришел Погребняк. Что-то уже знаете? Как остановить этого форварда?

— Каких-то тонкостей про отдельных игроков не знаю. Но прекрасно понимаю, что соперник хорошо умеет играть в футбол и способен затруднить жизнь любому.

— Погребняк раньше выступал за «Спартак», но теперь свой родной клуб не любит и всегда рвется ему забить.

— Не знал про его прошлое, меня в «Спартаке» в те времена еще не было. Но если он не любит «Спартак»… Тогда я тоже его не люблю.

ЕСЛИ РЕГЛАМЕНТ ПОЗВОЛЯЕТ, «ЛОКО» ВСЕ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО

Естественно, не обошлось на пресс-конференции без обсуждения самой горячей темы предстоящего тура: переноса матча «Амкар» — «Локомотив» в Черкизово из-за того, что поле в Перми оказалось неготовым.

— Если в регламенте написано, что подобное возможно осуществить, то «Локомотив» правильно поступил, — выразил свое мнение Каррера. — Я бы сделал так же! Не знаю, какие проблемы с газоном в Перми, но, повторю, если закон позволяет, то они правильно сделали.

— В таком случае, что вы думаете про такой регламент?

— Считаю, следовало бы играть на нейтральном поле. Это было бы логичнее и правильнее. Но правила прописывал не я, критиковать их не могу.

— Вам не кажется, что регламент чемпионата России — это цирк?

— Давайте не будем преувеличивать. В каждой стране такие законы, какими она их видит.

— «Амкар» не может играть на своем поле, а дублирующий состав получил разрешение. Вам не кажется это странным?

— Эти вопросы вы должны задать федерации, а не мне. Видимо, для молодежи такие условия подходят, а для взрослых профессионалов — нет.

— Сможет ли «Амкар» играть против «Локомотива» в полную силу, если москвичи оплачивают пермякам проживание и перелет и полностью отдают выручку от билетной программы?

— Думаю, что игроки «Амкара» выйдут на поле и будут выполнять свой долг.

— Эти обстоятельства — самые шокирующие для вас за все время в России в плане околофутбола?

— Они не шокирующие. Просто это немного странно для меня. Но, повторю, если регламент позволяет, то «Локо» поступает правильно.

— В Италии такая ситуация возможна?

— Я не полностью знаком с нормативными документами серии А, но когда нет возможности играть на домашнем поле, матч переносится на нейтральный стадион.

— Вы будете настаивать, чтобы «Амкар» тоже сыграл в Москве свой домашний матч со «Спартаком», если поле там не приведут в порядок?

— Если регламент позволяет, то мы будем к этому стремиться. Почему нет?

ПЕДРО РОША СТАНЕТ ОТМЕННЫМ ФУТБОЛИСТОМ

— Как оцените прошедшие матчи сборной России против Франции и Бразилии и, в частности, игру спартаковцев в них?

— Не могу обсуждать или критиковать работу главного тренера сборной, не позволю себе этого. Могу говорить только о своих ребятах. Я смотрел первую встречу против Бразилии. Игроки «Спартака» хорошо действовали, старались, но нужно учитывать, что напротив была сборная Бразилия.

— Дидье Дешам перед матчем России и Франции выделил Глушакова как самого опасного игрока в составе нашей сборной. Вы согласны?

— Денис — важный футболист как для «Спартака», так и национальной команды. Он очень качественный игрок, выполняет большой объем, бегает, бьет по воротам.

— У него еще есть возможность заиграть в Европе?

— Да. Думаю, что любой игрок «Спартака» может заиграть в Европе. Зависит от самого человека — хочет ли он уезжать или нет.

— Главный тренер сборной Бразилии выделил трех игроков «Спартака» — Фернанду, Луиза Адриану и Педро Рошу. А особенно — последнего. Вы тоже не раз говорили, что у этого молодого футболиста отличные способности. Почему же тогда он не играет?

— Мы видим с Тите одно и то же, потому что оба понимаем кое-что в футболе. Роша имеет хорошие качества, он быстрый. Но ему нужно время. Педро вырос с тех пор, как приехал в «Спартак». Уверен, станет отменным игроком.

— Как вы считаете, кто-то из спартаковских бразильцев имеет шанс попасть в сборную на ЧМ?

— Бразилия — очень сильная команда, один из фаворитов предстоящего чемпионата. Что касается спартаковцев, у них есть шанс, но я — не тренер сборной. Выбор за Тите.

— «Золотая скамья», которую вы получили в Италии, — насколько эта награда ценна для вас?

— Нужно гордиться такими премиями. Я разделяю ее со своим штабом, который работает со мной и терпит меня каждый день. Разделяю ее с руководством, которое позволяет мне тренировать «Спартак». А также с игроками, благодаря которым я ее и выиграл.

Илья КУТЕПОВ: «УРОВЕНЬ БРАЗИЛЬЦЕВ ПО СРАВНЕНИЮ С РФПЛ? РАЗНИЦА — НА ТАБЛО»

Также со СМИ пообщался 24-летний центральный защитник, неделю назад сыгравший за сборную России против Бразилии.

— Матч первого круга с «Тосно», если честно, не помню, — сказал Кутепов. — По крайней мере, не опираюсь на тот результат. Что было, то было. Нужно мыслить сегодняшним днем. Впереди — 90 минут, необходимо выходить на поле и делать результат.

— Насколько психологическое состояние пришло в норму после сборной?

— Оно и там было нормальным. Не было надрывов и надломов. Результаты сборной — это результаты сборной. Не хотелось бы возвращаться к этой теме.

— Не можем не перейти к злободневной теме. Один из главных конкурентов — «Локомотив» — играет дома выездную игру с «Амкаром». Насколько удивительно для вас это?

— Оценивать я не вправе. Отношусь спокойно. Это дело двух клубов. Сами решают и договариваются. С одной стороны, так не должно быть, это понятно. Но — это не наше дело. Как решили, так пусть и играют. Нам абсолютно не важно.

— Накануне Павел Погребняк сказал, что «Тосно» будет решать свои задачи, но не прочь заодно помочь «Зениту». Как можете ответить?

— Вот после игры и станет ясно.

— Джано получил травму крестообразных связок. Вы, глядя на все происходящее, не допускаете иногда мысли поберечь себя?

— Нет. Все профессионалы, каждый понимает, что нужно выкладываться на тренировках. Такое большое количество травм — это совокупность факторов. Всего по чуть-чуть. Но думаю, что это все случайно. Здесь нет какой-то закономерности или неправильного подхода. Нагрузки у нас по сравнению с прошлым годом особенно не изменились.

— Вы сыграли против бразильских нападающих. Тяжело их останавливать, если сравнивать с соперниками в РФПЛ?

— (Усмехается). Думаю, разница отразилась на табло. Особенно во втором тайме. Там собраны такие звезды, которые выступают в лучших топ-клубах Европы… В каждой линии как на подбор. С одной стороны, это бесценный опыт. Будем стараться расти, пытаться доставать этот уровень, делать все, что в наших силах. У нас осталось совсем немного до чемпионата мира. Подготовка идет полным ходом.

— Много споров насчет того, что, может, и не стоило играть четыре матча подряд с топ-сборными?