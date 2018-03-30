Александр Панов: Не хочу, чтобы Погребняка встретили на «Открытии» как Дзюбу

Источник: Спорт-Экспресс

НАМ БЫ СВОИХ ТАКИХ, КАК ЛУИЗ АДРИАНУ

— Как оцените перспективы любимого «Спартака» в золотой гонке?

— Догнать «Локомотив» будет очень тяжело. Юрий Палыч Семин — тренер старой формации, опытнейший. Я думаю, он знает, как сделать свою команду чемпионом. Надеюсь, конечно, что «Локо» оступится, но вряд ли потеряет столько очков и упустит лидерство.

— К тому же «Локо» проведет гостевой матч с «Амкаром» в Черкизове…

— Вот именно. Это что за регламент такой?! Не могу понять. И какой вообще тогда смысл присутствия «Амкара» в премьер-лиге, если он дома не играет?

Жаль, что не удалось обыграть «Локо» в очной встрече. Условия были ужасные. Сам ходил на стадион и ничего толком не видел. Когда бил Самедов, а Игнатьев вынес, я был в шоке: «Как он вообще этот мяч разглядел?!» Обидно: две сильнейшие команды, но показать нормальный футбол у них не было возможности.

— Как вам вообще весенний «Спартак»?

— Победы над Хабаровском и Казанью, добытые в концовках, вселили надежду. Мне нравится настрой команды, нравится игра. Как Луиз Адриану разобрался в Казани, когда забивал победный мяч! Если бы он был россиянином, мы бы сказали «Вааау!» и до сих пор бы это обсуждали. Но он бразилец. И сыграл так, как должен. Не хватает нам таких своих…

— Смолов — разве не сильный форвард?

— Федор — да, но он один такой. Для сборной этого мало.

— Головин?

— Это все-таки не нападающий. Хотя «Лиону» забил красиво. Но в сборной он не лидер.

— Если «Спартак» не догонит «Локо», сильно огорчитесь?

— Даже если не получится, мне лично важнее, чтобы «Спартак» попал в Лигу чемпионов. Осенью была потрясающая атмосфера, и хочется повторить. Будет непросто, ведь остальные команды тоже еще в гонке — «Зенит», ЦСКА, «Краснодар». Никто пока не отцеплен. «Спартаку» сейчас очень бы пригодились очки, которые он потерял в первом круге с командами вроде «Тосно».

— Сейчас как раз есть шанс исправиться за ту ничью.

— Да, Дима Парфенов приезжает — мой старый добрый друг. Его «Тосно» — крепенькая команда. Но очки терять больше нельзя. Погребняк выйдет… Надеюсь, болельщики не будут встречать Пашу как Дзюбу.

ГОВОРЮ РЕБЯТАМ, ЧТО ОНИ ТОЖЕ СМОГУТ ЗАБИТЬ ФРАНЦУЗАМ

— Вы теперь работаете с детьми. Как обстоят дела?

— Я президент детской ЛФЛ (Любительская футбольная лига — Прим. «СЭ»). Играют в ней 8 на 8, 6 на 6. Развиваемся, подтягиваем регионы. У нас играют дети любительского уровня, которые не имеют возможности заниматься в серьезных секциях, но которые очень любят футбол. Проводим турниры в Москве и в других городах. Помогаем развитию футбола в регионах, чтобы дети, живущие далеко от столицы, не были ущемлены в серьезных соревнованиях. Таких ребят в нашей стране много, и ими тоже надо заниматься.

— Планы большие?

— Скоро проведем Континентальную футбольную лигу — это международный турнир. Набираем детскую любительскую сборную. Все не так быстро, рутины много, но процесс идет — это главное. Министерство спорта признало форматы 8 на 8 и 6 на 6. Это большое достижение. Наконец-то любительский футбол в России признали. У него больше будущее! Я убежден, на низовом уровне мы можем сделать для развития футбола даже больше, чем профессиональные клубы. В этом главная изюминка.

— Находите яркие таланты?

— Да! Двух мальчиков у меня уже взяли в «Торпедо», они прошли просмотр, теперь занимаются в школе. В «Чертаново» два парня ушли. Мы прекрасном понимаем, что будем терять классных футболистов, но наша задача в другом — найти их. Для этого и сборную по всей стране собираем, чтобы о талантливых детишках из регионов узнавали, чтобы о них писали. У ЛФЛ в этом плане серьезные медийные возможности, сайт у лиги очень информативный.

— Помощь со стороны вам оказывают?

— Справляемся пока своими силами. Бегать и просить я не привык. Если кто-то заинтересуется и будет поддержка — хорошо. Но мы энтузиасты. И мы не деньги пришли на детях делать. Работаем, конечно, не в ущерб себе, но вкладываем в развитие душу, и делаем все, чтобы получалось круто! Все это не так сложно, главное желание. А оно у нас есть. Сегодня я и мои единомышленники готовы пожертвовать всем, чтобы добиться результатов в детском спорте.

— Довольны тем, что получается?

— Вот у меня на тренировки ходят пацаны 2003, 2004 года. Уже к улице присматриваются, на девчонок заглядываются. Но мы их вытягиваем со двора, они занимаются, и душа радуется, что помогаю ребятам, одержимым футболом. Футбол — это коллектив, это семья. Это жизнь. Через футбол много вопросов можно решить, вон сколько серьезных людей в него играет.

— Как мотивируете парней?