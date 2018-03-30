Каррера: «Спартак» будет стремиться перенести матч с «Амкаром» в Москву
ТАРАСОВКА /Московская область/, 30 марта. /ТАСС/. «Спартак» будет стремиться перенести выездную игру с пермским «Амкаром» в Москву, если регламент Российской футбольной
ТАРАСОВКА /Московская область/, 30 марта. /ТАСС/. «Спартак» будет стремиться перенести выездную игру с пермским «Амкаром» в Москву, если регламент Российской футбольной
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«Если в регламенте прописано, что подобное возможно, то “Локомотив” правильно поступил, я бы поступил также. Не знаю, какие проблемы у них в Перми, но они правильно поступили. Если регламент это позволяет, то мы тоже будем к этому стремиться», — сказал Каррера.
«Регламент — это цирк? Давайте не будем преувеличивать. Думаю, что игроки “Амкара” выйдут на поле в игре против “Локомотива” и будут выполнять свой долг», — считает Каррера.
«Не полностью знаком с регламентом в Италии, но в курсе, что матч в таких случаях переносится на нейтральное поле», — заключил наставник
Матч 28-го тура «Амкар» — «Спартак» запланирован на 29 апреля.