Каррера: «Спартак» будет стремиться перенести матч с «Амкаром» в Москву

Источник: РИА "Новости"

Ранее РФПЛ запретила «Амкару» проводить игры на домашнем стадионе «Звезда» из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе «не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята — синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля». 22 марта «Амкар» объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против «Локомотива» на «РЖД-Арену» в Москву.

«Если в регламенте прописано, что подобное возможно, то “Локомотив” правильно поступил, я бы поступил также. Не знаю, какие проблемы у них в Перми, но они правильно поступили. Если регламент это позволяет, то мы тоже будем к этому стремиться», — сказал Каррера.

«Регламент — это цирк? Давайте не будем преувеличивать. Думаю, что игроки “Амкара” выйдут на поле в игре против “Локомотива” и будут выполнять свой долг», — считает Каррера.

«Не полностью знаком с регламентом в Италии, но в курсе, что матч в таких случаях переносится на нейтральное поле», — заключил наставник красно-белых.