Футболист «Спартака» Зобнин приступил к тренировкам в общей группе

Источник: РИА "Новости"

Зобнин получил травму боковой связки левого коленного сустава в пятницу в товарищеском матче сборных России и Бразилии. Ранее сообщалось, что игрок пропустит две недели.

Во время открытой для СМИ тренировки «Спартака» на базе в Тарасовке Зобнин занимался вместе с командой.