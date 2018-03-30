Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственный телеканал
Назван лучший автомобиль в мире
Иван Охлобыстин рассказал, что его жена потеряла ребенка
Житель Кемерова, потерявший всю семью, записал видеообращение
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
31.03
Луч-Энергия
Балтика
Футбол. Первый дивизион
31.03
Динамо СПб
Шинник
Футбол. Первый дивизион
31.03
Сибирь
Химки
Футбол. Первый дивизион
31.03
Енисей
Кубань
Футбол. Зарубежный
31.03
Болонья
Рома
Футбол. Премьер-лига
31.03
Амкар
Локомотив М
Все события
Анастасия Цветаева вернулась в кино после долгого перерыва
Ольга Бузова запускает собственный телеканал
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Евсеев vs Семин, Семак vs Манчини. Интриги 24-го тура РФПЛ
СМИ: Бой Поветкина и Джошуа пройдет в Москве или Великобритании
Мужчин впервые в истории США приняли в команду чирлидеров
Маму Владимира Преснякова сравнили с 30-летней девушкой
Ученые открыли «новый орган»
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Фоторепортажи
20Бразилия разгромила Россию в «Лужниках»
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
16:46 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист «Спартака» Зобнин приступил к тренировкам в общей группе

ТАРАСОВКА (Московская область), 30 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Восстанавливающийся после травмы полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин в пятницу приступил к тренировкам вместе с командой в общей группе.

Источник: РИА "Новости"

Зобнин получил травму боковой связки левого коленного сустава в пятницу в товарищеском матче сборных России и Бразилии. Ранее сообщалось, что игрок пропустит две недели.

Во время открытой для СМИ тренировки «Спартака» на базе в Тарасовке Зобнин занимался вместе с командой.

В субботу «Спартак» в рамках 24-го тура чемпионата России сыграет дома против «Тосно» (Ленинградская область).

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Казахстанская модель Анна Шарипова, вдохновляющая чемпиона мира по футболу. Фото
Вдохновляющая на победы: очаровательная подруга хоккеиста Александра Бурмистрова
Евсеев vs Семин, Семак vs Манчини. Интриги 24-го тура РФПЛ
СМИ: Бой Поветкина и Джошуа пройдет в Москве или Великобритании
«Вашингтон» гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ
Лучшие спортсмены и тренеры РФ получили премию «Серебряная лань»
СМИ: Роналду пропустит матч примеры ради отдыха перед ЛЧ
Тухель и Лев претендуют на пост главного тренера ПСЖ
Работа тренеров биатлонистов РФ признана неудовлетворительной
Новости
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Галкин показал необычное фото дочки Орбакайте Клаве исполнилось 6 лет.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь