Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме.
Футболист «Спартака» Зобнин приступил к тренировкам в общей группе
ТАРАСОВКА (Московская область), 30 мар — РИА Новости, Василий
ТАРАСОВКА (Московская область), 30 мар — РИА Новости, Василий
Зобнин получил травму боковой связки левого коленного сустава в пятницу в товарищеском матче сборных России и Бразилии. Ранее сообщалось, что игрок пропустит две недели.
Во время открытой для СМИ тренировки «Спартака» на базе в Тарасовке Зобнин занимался вместе с командой.
В субботу «Спартак» в рамках 24-го тура чемпионата России сыграет дома против «Тосно» (Ленинградская область).