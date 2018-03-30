ФК «Тосно» погасил перед командой долги по зарплате за январь
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тосно» погасил задолженности по зарплате перед командой за январь. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тосно» погасил задолженности по зарплате перед командой за январь. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.
О финансовых проблемах «Тосно», который в текущем сезоне дебютирует в
«На сегодня мы выплатили долги по зарплате за январь. Помог не губернатор, у нас есть Fort Group — наш основной спонсор, ведь никто от нас не отказывается. Речь идет о сумме чуть меньше, чем 30 млн рублей», — сообщил Матюшенко.
Он не стал рассуждать о том, что будет с командой после сезона. «Про будущее ничего не могу сказать. Мы ищем потенциальных спонсоров, но на данный момент загадывать ничего не буду. Многое будет зависеть от того, как выступим в чемпионате и Кубке страны», — сказал он.
«Тосно» после 23 туров располагается на 14-е месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка (6 побед, 5 ничьих, 12 поражений). Команда дошла до полуфинала Кубка страны, в котором 18 апреля сыграет с победителем встречи ¼ финала между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».