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16:07 (мск), источник: ТАСС

ФК «Тосно» погасил перед командой долги по зарплате за январь

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тосно» погасил задолженности по зарплате перед командой за январь. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

О финансовых проблемах «Тосно», который в текущем сезоне дебютирует в премьер-лиге, стало известно в феврале, когда игроки команды пригрозили бойкотировать тренировки на сборе из-за накопившихся задолженностей.

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Из-за долгов на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Ранее Матюшенко сообщил, что долги перед командой и персоналом за январь и февраль составляют 60 млн рублей, еще 30 млн клуб должен игрокам в качестве премиальных за первую часть сезона.

«На сегодня мы выплатили долги по зарплате за январь. Помог не губернатор, у нас есть Fort Group — наш основной спонсор, ведь никто от нас не отказывается. Речь идет о сумме чуть меньше, чем 30 млн рублей», — сообщил Матюшенко.

Он не стал рассуждать о том, что будет с командой после сезона. «Про будущее ничего не могу сказать. Мы ищем потенциальных спонсоров, но на данный момент загадывать ничего не буду. Многое будет зависеть от того, как выступим в чемпионате и Кубке страны», — сказал он.

«Тосно» после 23 туров располагается на 14-е месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка (6 побед, 5 ничьих, 12 поражений). Команда дошла до полуфинала Кубка страны, в котором 18 апреля сыграет с победителем встречи ¼ финала между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».

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