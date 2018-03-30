ФК «Тосно» погасил перед командой долги по зарплате за январь

О финансовых проблемах «Тосно», который в текущем сезоне дебютирует в премьер-лиге, стало известно в феврале, когда игроки команды пригрозили бойкотировать тренировки на сборе из-за накопившихся задолженностей.

Из-за долгов на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Ранее Матюшенко сообщил, что долги перед командой и персоналом за январь и февраль составляют 60 млн рублей, еще 30 млн клуб должен игрокам в качестве премиальных за первую часть сезона.

«На сегодня мы выплатили долги по зарплате за январь. Помог не губернатор, у нас есть Fort Group — наш основной спонсор, ведь никто от нас не отказывается. Речь идет о сумме чуть меньше, чем 30 млн рублей», — сообщил Матюшенко.

Он не стал рассуждать о том, что будет с командой после сезона. «Про будущее ничего не могу сказать. Мы ищем потенциальных спонсоров, но на данный момент загадывать ничего не буду. Многое будет зависеть от того, как выступим в чемпионате и Кубке страны», — сказал он.