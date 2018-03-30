Евсеев vs Семин, Семак vs Манчини, Карпин vs Гончаренко. Интриги 24-го тура РФПЛ
«СЭ» выделяет главные интриги 24-го тура чемпионата России.
«СЭ» выделяет главные интриги 24-го тура чемпионата России.
АМКАР — ЛОКОМОТИВ
Прогноз Winline — П1 10. 0 — Н 3.85 — П2 1.30.
Стартовая игра тура в центре внимания не только
АХМАТ — СКА-ХАБАРОВСК
Прогноз Winline — П1 1.26 — Н 5.52 — П2 13.0.
Грозненцы неудачно начали весеннюю часть сезона. Сначала потерпели досадное и с налетом скандальности поражение в Туле, а потом крупно проиграли на домашней арене ЦСКА. Прошлый тур они пропускали, так что у Михаила Галактионова было достаточно времени для работы над ошибками. В том числе и такими, как в матче первого круга в Хабаровске, где «Ахмат» упустил победу на последних минутах. Сумеют ли хозяева одолеть аутсайдера, которого «Терек» последний раз обыгрывал еще в первом дивизионе в сезоне-2004? И чья безвыигрышная серия прервется: грозненцев (=1−3) или хабаровчан (=1−10)?
ДИНАМО — АРСЕНАЛ
Прогноз Winline — П1 2.46 — Н 3.05 — П2 3.33.
Еще одна любопытная тренерская дуэль Дмитрия Хохлова и Миодрага Божовича. Когда черногорец трудился в «Динамо», его нынешний оппонент повесил бутсы на гвоздь и начал тренерскую работу. Не будем забывать и про давнего товарища наставника
СПАРТАК — ТОСНО
Прогноз Winline — П1 1.31 — Н 5.28 — П2 10.0.
Любимец спартаковских болельщиков Дмитрий Парфенов в гостях у
УРАЛ — РУБИН
Прогноз Winline — П2 3.23 — Н 2.92 — П2 2.61.
Александр Тарханов против Курбана Бердыева — это уже интересно. Да еще и в день открытия построенной к ЧМ-2018 «Екатеринбург Арены». У каждого из
УФА — ЗЕНИТ
Прогноз Winline — П1 4.47 — Н 3.20 — П2 2.01.
В сентябре только начинавший самостоятельную тренерскую карьеру Сергей Семак приехал в гости к своему бывшему клубу и был разгромлен в
КРАСНОДАР — АНЖИ
Прогноз Winline — П1 1.47 — Н 4.50 — П2 6.92.
В прошлом сезоне махачкалинцы дважды засушили грозную атаку «быков», заставив Игоря Шалимова довольствоваться нулевыми ничьими. В первом круге уже нынешнего чемпионата «Краснодар» отыгрался за все обиды, разгромив «Анжи» на его поле со счетом 5:1. Сможет ли команда Вадима Скрипченко ответить на то унижение в гостях у сбавившего ход фаворита? Или краснодарцы после двух не самых удачных матчей после паузы все же вернутся на победный маршрут и продолжат борьбу за первую в истории клуба путевку в Лигу чемпионов, а забивший французам Смолов начнет новую голевую серию?
РОСТОВ — ЦСКА
Прогноз Winline — П1 3.49 — Н 3.03 — П2 2.39.
Спартаковское прошлое никогда не отпустит Валерия Карпина, так что матч против ЦСКА для него особенный. К тому же в прошлой домашней игре «Ростов» остановил «Зенит», а теперь может помочь «Спартаку», нанеся урон еще одному конкуренту чемпиона. Впрочем, думать об этом Валерий Георгиевич точно не будет: у него сейчас другая команда и иные задачи. Получится ли у него сохранить для донского города репутацию не самого счастливого для армейцев места?
АНДРЕЙ КУЗИЧЕВ