Евсеев vs Семин, Семак vs Манчини, Карпин vs Гончаренко. Интриги 24-го тура РФПЛ

Источник: Спорт-Экспресс

АМКАР — ЛОКОМОТИВ

Прогноз Winline — П1 10. 0 — Н 3.85 — П2 1.30.

Стартовая игра тура в центре внимания не только из-за ее законно-скандального переноса в Черкизово, ведь перед паузой в чемпионате пермский клуб утвердил в должности главного тренера Вадима Евсеева. Когда-то он выигрывал с «Локомотивом» чемпионские титулы, а теперь может стать одним из препятствий на пути к триумфу своего бывшего наставника Юрия Семина. Потрясающий сюжет! Тем более, еще будучи футболистом, покинувший Черкизово Евсеев побеждал железнодорожников вместе с «Сатурном», хотя параллели тут проводить не стоит. Тогда ему было, что доказывать Анатолию Бышовцу. Сейчас же требуется демонстрировать состоятельность сугубо по-спортивному. А еще встреча с неуступчивым «Амкаром» даст ответ на вопрос: как лидер справился с унизительным поражением в Лиге Европы от «Атлетико»? Тем более, «Локо» в последний раз побеждал пермяков еще под началом Игоря Черевченко и потерял в двух домашних матчах пять очков (=2−1).

АХМАТ — СКА-ХАБАРОВСК

Прогноз Winline — П1 1.26 — Н 5.52 — П2 13.0.

Грозненцы неудачно начали весеннюю часть сезона. Сначала потерпели досадное и с налетом скандальности поражение в Туле, а потом крупно проиграли на домашней арене ЦСКА. Прошлый тур они пропускали, так что у Михаила Галактионова было достаточно времени для работы над ошибками. В том числе и такими, как в матче первого круга в Хабаровске, где «Ахмат» упустил победу на последних минутах. Сумеют ли хозяева одолеть аутсайдера, которого «Терек» последний раз обыгрывал еще в первом дивизионе в сезоне-2004? И чья безвыигрышная серия прервется: грозненцев (=1−3) или хабаровчан (=1−10)?

ДИНАМО — АРСЕНАЛ

Прогноз Winline — П1 2.46 — Н 3.05 — П2 3.33.

Еще одна любопытная тренерская дуэль Дмитрия Хохлова и Миодрага Божовича. Когда черногорец трудился в «Динамо», его нынешний оппонент повесил бутсы на гвоздь и начал тренерскую работу. Не будем забывать и про давнего товарища наставника бело-голубых — работающего сейчас в Туле Игоря Семшова, а также про первый визит на «Арену-Химки» уже в качестве президента «Арсенала» Гурама Аджоева. Естественно, такой матч будет по-хорошему принципиальным, а тот факт, что соперники подходят к нему с четырехматчевыми беспроигрышными сериями за спиной, лишь повышает градус интриги.

СПАРТАК — ТОСНО

Прогноз Winline — П1 1.31 — Н 5.28 — П2 10.0.

Любимец спартаковских болельщиков Дмитрий Парфенов в гостях у красно-белых — одна из интриг тура. Однако ностальгии здесь места не будет. Доказано матчем первого круга, в котором чемпион вел с преимуществом в два мяча, однако игравшая час в меньшинстве команда из Ленобласти ушла от поражения на последних минутах. Та встреча здорово встряхнула «Спартак», для которого сейчас каждый матч, словно кубковый финал. Выиграет ли Массимо Каррера у «Тосно» со второй попытки, воспользовавшись тем, что забившие в Санкт-Петербурге красно-белым Марков и Заболотный сменили клубы? Или сложности своей бывшей команде снова доставит Погребняк?

УРАЛ — РУБИН

Прогноз Winline — П2 3.23 — Н 2.92 — П2 2.61.

Александр Тарханов против Курбана Бердыева — это уже интересно. Да еще и в день открытия построенной к ЧМ-2018 «Екатеринбург Арены». У каждого из тренеров-ветеранов свой конек. Александр Федорович ставит на комбинационный футбол, Курбан Бекиевич делает упор на отточенные тактические нюансы и крепкую оборону. В первом круге творчество «шмелей» перевесило, и гол Бикфалви в концовке принес им победу в Казани. Не в первый раз, ведь с момента возвращения Тарханова на тренерскую скамейку «Урал» взял верх во всех трех дуэлях с «Рубином» — в кубке и дважды в чемпионате. Исправит ли Бердыев ситуацию в предстоящем туре?

УФА — ЗЕНИТ

Прогноз Winline — П1 4.47 — Н 3.20 — П2 2.01.

В сентябре только начинавший самостоятельную тренерскую карьеру Сергей Семак приехал в гости к своему бывшему клубу и был разгромлен в Санкт-Петербурге со счетом 0:3. С тех пор поменялось многое. «Зенит» уже давно не лидер чемпионата, а усвоившая тренерские требования «Уфа» сохраняет шансы попасть в еврокубки. Но созрела ли башкирская команда для полноценного реванша у Роберто Манчини? Хотя, не менее актуальные вопросы есть и к итальянскому специалисту, сетовавшему, что кроме Кокорина некому забивать. Найдутся ли у сине-бело-голубых атакующие рецепты в ситуации, когда рассчитывать на главного бомбардира в этом сезоне уже не приходится?

КРАСНОДАР — АНЖИ

Прогноз Winline — П1 1.47 — Н 4.50 — П2 6.92.

В прошлом сезоне махачкалинцы дважды засушили грозную атаку «быков», заставив Игоря Шалимова довольствоваться нулевыми ничьими. В первом круге уже нынешнего чемпионата «Краснодар» отыгрался за все обиды, разгромив «Анжи» на его поле со счетом 5:1. Сможет ли команда Вадима Скрипченко ответить на то унижение в гостях у сбавившего ход фаворита? Или краснодарцы после двух не самых удачных матчей после паузы все же вернутся на победный маршрут и продолжат борьбу за первую в истории клуба путевку в Лигу чемпионов, а забивший французам Смолов начнет новую голевую серию?

РОСТОВ — ЦСКА

Прогноз Winline — П1 3.49 — Н 3.03 — П2 2.39.

Спартаковское прошлое никогда не отпустит Валерия Карпина, так что матч против ЦСКА для него особенный. К тому же в прошлой домашней игре «Ростов» остановил «Зенит», а теперь может помочь «Спартаку», нанеся урон еще одному конкуренту чемпиона. Впрочем, думать об этом Валерий Георгиевич точно не будет: у него сейчас другая команда и иные задачи. Получится ли у него сохранить для донского города репутацию не самого счастливого для армейцев места? Красно-синие не могут заработать здесь полновесные три очка с тех пор, как 7 мая 2013 года выиграли в Ростове в овертайме кубкового матча (=3−3).