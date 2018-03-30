Палата по разрешению споров РФС перенесла рассмотрение дела Погребняка на 10 апреля

Ранее столичный клуб в одностороннем порядке разорвал контракт с 34-летним форвардом из-за неоднократных нарушений трудового договора.

Погребняк обратился в палату по разрешению споров РФС с целью получить компенсацию.

«Палата по разрешению споров РФС выслушала сегодня Погребняка. Перенос на 10 апреля связан с тем, что “Динамо” попросило вызвать на заседание Дмитрия Хохлова (главный тренер “Динамо” — прим. ТАСС), чтобы он дал свои пояснения», — рассказал Прокопец.

Погребняк перешел в «Динамо» в 2015 году, ранее он выступал за московский «Спартак», подмосковные «Химки», ярославский «Шинник», калининградскую «Балтику», томскую «Томь», петербургский «Зенит», немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг». Погребняк является чемпионом России 2007 года, обладателем Суперкубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в 2008 году в составе «Зенита». За сборную России нападающий выступал с 2006 по 2012 год, провел за команду 33 матча, в которых забил восемь голов.