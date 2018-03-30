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14:51 (мск), источник: ТАСС

ФК «Амкар» заменит искусственное поле на стадионе «Звезда» только летом

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Амкар» планирует заменить искусственное поле на своем домашнем стадионе «Звезда» в Перми только летом. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор клуба Денис Маслов.

В марте Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила «Амкару» проводить игры на стадионе «Звезда» из- за плохого состояния искусственного газона.

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Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе «не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята — синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля».

«Такое решение приняло правление клуба, нам президент объявил, что по согласованию с РФС поле будет перестилаться только летом. Но “Амкар” готов проводить сейчас домашние матчи, газон в идеальном состоянии», — сказал Маслов.

22 марта «Амкар» объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против «Локомотива» на «РЖД- Арену» в Москву. Встреча состоится в субботу и начнется в 14:00 мск.

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