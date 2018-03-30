ФК «Амкар» заменит искусственное поле на стадионе «Звезда» только летом

В марте Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила «Амкару» проводить игры на стадионе «Звезда» из- за плохого состояния искусственного газона.

Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе «не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята — синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля».

«Такое решение приняло правление клуба, нам президент объявил, что по согласованию с РФС поле будет перестилаться только летом. Но “Амкар” готов проводить сейчас домашние матчи, газон в идеальном состоянии», — сказал Маслов.