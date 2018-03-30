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14:49 (мск), источник: ТАСС

Минспорт Пермского края перечислит ФК «Амкар» субсидию в размере 40 млн рублей в апреле

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Министерство спорта Пермского края перечислит футбольному клубу «Амкар» субсидию в размере 40 млн рублей в апреле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее президент пермского клуба Геннадий Шилов обратился в министерство с просьбой выделить «Амкару» оставшуюся часть годовой субсидии в размере 40 млн рублей.

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Первый транш на сумму 161 млн был переведен в клуб в феврале.

«Министерство спорта должно выделить “Амкару” в этом году субсидию в размере 201 миллиона рублей. 70 процентов этой суммы уже были отправлены в клуб, а оставшиеся 40 миллионов планировалось перечислить в третьем квартале года. Недавно Геннадий Шилов попросил министерство выделить оставшуюся сумму сейчас, поэтому ведомство идет навстречу и рассматривает возможность о перечислении 40 миллионов рублей. Предположительно, эти деньги будут переведены в конце апреля», — сообщили в пресс-службе.

Ранее руководство «Амкара» жаловалось, что клуб находится в тяжелой финансовой ситуации и существующих средств может не хватить для дальнейшего существования команды в Российской футбольной премьер-лиге.

Пермский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка.

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