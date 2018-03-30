Минспорт Пермского края перечислит ФК «Амкар» субсидию в размере 40 млн рублей в апреле

«Министерство спорта должно выделить “Амкару” в этом году субсидию в размере 201 миллиона рублей. 70 процентов этой суммы уже были отправлены в клуб, а оставшиеся 40 миллионов планировалось перечислить в третьем квартале года. Недавно Геннадий Шилов попросил министерство выделить оставшуюся сумму сейчас, поэтому ведомство идет навстречу и рассматривает возможность о перечислении 40 миллионов рублей. Предположительно, эти деньги будут переведены в конце апреля», — сообщили в пресс-службе.