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14:46 (мск), источник: ТАСС

ФК «Тосно»: Ничто не мешает проведению матча с «Уралом» на стадионе «Петровский»

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. «Тосно» планирует провести матч 25-го тура чемпионата России по футболу с «Уралом» на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Тосно Вячеслав Матюшенко.

«Тосно», который выступает в премьер-лиге с текущего сезона, проводит домашние матчи на «Петровском», однако последний из них — с казанским «Рубином» 10 марта в 22-м туре — перенес на арену в Саранск. Как объяснил Матюшенко, сделано это было с целью поберечь газон на «Петровском» в связи с холодной погодой.

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«Планируем сыграть на “Петровском”, пока нам ничего не мешает, против никто не был, “Урал” уже покупает билеты. Погодные условия должны быть нормальными», — сообщил Матюшенко.

Согласно регламенту соревнований, тоснинский клуб обязан уведомить лигу о месте проведения встречи не позднее чем за семь дней до начала игры. Матч назначен на 8 апреля. «Отыграем матч со “Спартаком” и уведомим об этом лигу», — уточнил Матюшенко.

«Тосно» после 23 туров располагается на 14-м месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка (6 побед, 5 ничьих, 12 поражений).

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