ФК «Тосно»: Ничто не мешает проведению матча с «Уралом» на стадионе «Петровский»
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. «Тосно» планирует провести матч 25-го тура чемпионата России по футболу с «Уралом» на стадионе «Петровский» в
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. «Тосно» планирует провести матч 25-го тура чемпионата России по футболу с «Уралом» на стадионе «Петровский» в
«Тосно», который выступает в
«Планируем сыграть на “Петровском”, пока нам ничего не мешает, против никто не был, “Урал” уже покупает билеты. Погодные условия должны быть нормальными», — сообщил Матюшенко.
Согласно регламенту соревнований, тоснинский клуб обязан уведомить лигу о месте проведения встречи не позднее чем за семь дней до начала игры. Матч назначен на 8 апреля. «Отыграем матч со “Спартаком” и уведомим об этом лигу», — уточнил Матюшенко.
«Тосно» после 23 туров располагается на 14-м месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка (6 побед, 5 ничьих, 12 поражений).