Релиз: Газон на арене ФК «Динамо» перенес зимовку и выглядит отлично для конца марта

Источник: РИА "Новости"

Стадион в Петровском парке столицы был закрыт на реконструкцию в 2008 году.

«Газон на центральном стадионе “Динамо” имени Льва Яшина перенес первую зимовку и выглядит отлично для конца марта. Теперь по дороге к началу стартового сезона натуральному травяному покрытию предстоит перенести несколько операций. На днях была запущена система подогрева, и после полного оттаивания футбольное поле при помощи навесных граблей будет очищено от отмершей органики, пройдет скарификацию и подвергнется обработке специальными препаратами», — говорится в релизе.

Далее наступит этап подсева поля. «Для защиты семян и подравнивания мелких неровностей сверху будет внесен тонкий слой песка. Далее — аэрация, то есть прокалывание поля при помощи специализированного оборудования на глубину до 10 сантиметров. Эта операция помогает воздуху попадать к корневой системе и разуплотняет верхний корневой слой», — следует из сообщения.