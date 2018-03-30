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13:48 (мск), источник: Р-Спорт

Релиз: Газон на арене ФК «Динамо» перенес зимовку и выглядит отлично для конца марта

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Газон на реконструируемом стадионе московского футбольного «Динамо» в Петровском парке пережил первую зимовку и выглядит отлично для текущего времени года, сообщается в пресс-релизе проекта «ВТБ Арена Парк».

Источник: РИА "Новости"

Стадион в Петровском парке столицы был закрыт на реконструкцию в 2008 году.

«Газон на центральном стадионе “Динамо” имени Льва Яшина перенес первую зимовку и выглядит отлично для конца марта. Теперь по дороге к началу стартового сезона натуральному травяному покрытию предстоит перенести несколько операций. На днях была запущена система подогрева, и после полного оттаивания футбольное поле при помощи навесных граблей будет очищено от отмершей органики, пройдет скарификацию и подвергнется обработке специальными препаратами», — говорится в релизе.

Далее наступит этап подсева поля. «Для защиты семян и подравнивания мелких неровностей сверху будет внесен тонкий слой песка. Далее — аэрация, то есть прокалывание поля при помощи специализированного оборудования на глубину до 10 сантиметров. Эта операция помогает воздуху попадать к корневой системе и разуплотняет верхний корневой слой», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что весь спортивный объект в Петровском парке Москвы, включающий в себя стадион, будет введен в эксплуатацию весной 2018 года.

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