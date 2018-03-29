РФС допустил стадион имени Билимханова в Грозном к проведению матчей РФПЛ
ТАСС, 29 марта. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) допустило стадион имени Султана Билимханова в Грозном к проведению матчей «Ахмата» в Российской футбольной
ТАСС, 29 марта. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) допустило стадион имени Султана Билимханова в Грозном к проведению матчей «Ахмата» в Российской футбольной
На стадионе, который вмещает 10300 зрителей, могут пройти матчи «Ахмата» 24-го («СКА-Хабаровск», 31 марта), 26-го («Тосно», 13 апреля) и 28-го («Урал», 30 апреля) туров РФПЛ.
«Ахмат» проводит домашние матчи на «Ахмат-Арене», ранее сообщалось, что встреча со «СКА-Хабаровском» будет перенесена на резервный стадион. Грозненский клуб объяснил это решение желанием поберечь газон.
Причины переноса матчей на резервный стадион не сообщаются. После 22 туров «Ахмат» занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 26 очков.
Также бюро исполкома допустило «в виде исключения для целей проведения отдельных матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ)» малую спортивную арену стадиона «Шинник» в Ярославле, футбольный крытый манеж ТОГАУ СТЦ Тамбов и стадион «Локомотив» в Тамбове. Футбольный клуб «Анжи Юниор» исключен из первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Кроме того, из состава комиссии РФС по сертификации стадионов исключен Александр Кузьмин.