РФС допустил стадион имени Билимханова в Грозном к проведению матчей РФПЛ

На стадионе, который вмещает 10300 зрителей, могут пройти матчи «Ахмата» 24-го («СКА-Хабаровск», 31 марта), 26-го («Тосно», 13 апреля) и 28-го («Урал», 30 апреля) туров РФПЛ.

«Ахмат» проводит домашние матчи на «Ахмат-Арене», ранее сообщалось, что встреча со «СКА-Хабаровском» будет перенесена на резервный стадион. Грозненский клуб объяснил это решение желанием поберечь газон.

Причины переноса матчей на резервный стадион не сообщаются. После 22 туров «Ахмат» занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 26 очков.