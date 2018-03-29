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14:55 (мск), источник: Советский спорт

Почему «Спартаку» не стоит жаловаться на «Локомотив»

«Локомотив» — далеко не единственный клуб, который проводил свои выездные матчи со слабыми соперниками у себя дома.

Источник: РИА "Новости"

24-й тур откроется матчем «Амкар» — «Локомотив», который команды договорились провести не в Перми, а в Москве. Конкуренты железнодорожников назвали такую рокировку нечестной. Напоминаем, почему ЦСКА, «Зениту» и «Спартаку» не стоит сильно возмущаться. Ведь сами они в прошлом пользовались теми же методами.

Причиной переноса игры из Перми стала неготовность газона стадиона «Звезда», который не прошел сертификацию РФПЛ. Первоначально «Амкар» рассматривал варианты проведения матча на заявленном в качестве резервного поле в Уфе и даже в Хабаровске. Но после долгих переговоров согласился, как и в первом круге, сыграть с «Локо» 31 марта в Москве на «РЖД Арене».

Финансовые условия таковы: лидеры чемпионата берут на себя все расходы по организации матча, а пермский аутсайдер получает в полном объеме прибыль от реализации билетной программы. Для «Амкара» это существенно. Ведь зимой клуб еле-еле наскреб средства на продолжение выступлений в элитном дивизионе.

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Понятна и выгода «Локомотива». До золота команде Юрия Семина и так рукой подать, теперь же одним сложным выездом на 8-матчевом финишном отрезке стало меньше. Набрать очередные три очка на родной «РЖД Арене», конечно же, проще, чем в Перми или даже Уфе, не говоря уже о Хабаровске. Хотя, с «Амкаром» в Москве «Локо» в последние годы играет крайне неудачно. Из предыдущих трех очных поединков в столице два завершились в пользу пермяков при одной ничьей…

Короче, «Локомотив» действительно создал себе преимущество. Но с согласия «Амкара» — что принципиально. Поэтому, когда главный тренер «Спартака» Массимо Каррера пеняет премьер-лиге на то, что она потворствует интересам красно-зеленых, его слова звучат немного лукаво. Итальянцу надо внимательнее изучить историю вопроса. Тогда он узнает, что в РФПЛ похожие ситуации встречались неоднократно. И «Спартак» в том числе договаривался о проведении гостевых матчей у себя дома. Причем сравнительно недавно.

Вот самые свежие примеры того, как середняки и аутсайдеры шли навстречу богатеям из Москвы и Питера.

Сезон-2014/15

20-й тур. «Арсенал» — ЦСКА на «Сапсан Арене»

Причина переноса

Газон в Туле оказался не готовым к долгой российской зиме. РФПЛ признала его непригодным, запретив «Арсеналу» проводить игры на своем стадионе. Резервным городом для туляков была заявлена Москва — поэтому, по сути, им предложили провести домашний матч в гостях. «Арсенал» всячески противился играть на «Сапсан Арене», но РФПЛ была непреклонна.

Итог

В знак протеста главный тренер «Арсенала» Дмитрий Аленичев отказался ехать на матч, выставив против ЦСКА дублирующий состав. Тульская молодежь была разгромлена со счетом 4:1. «Оружейники» завершили сезон на последнем месте и покинули РФПЛ, Аленичев ушел на повышение в «Спартак», а ЦСКА пробился в Лигу чемпионов.

20-й тур. «Торпедо» — «Спартак» на «Открытие Арене»

Причина переноса

Вообще, это был странный чемпионат и странный тур. «Торпедо» первую часть сезона проводило на стадионах имени Эдуарда Стрельцова в Москве и «Сатурн» в Раменском. Однако обе арены лишились лицензии РФПЛ. Черно-белым пришлось искать варианты. В итоге домашний для них матч оказался по сути гостевым. И пусть речь шла о московском дерби, выбор «Открытие Арены» имел принципиальное значение. Всем известно, насколько уверенно «Спартак» выглядит на своем новом стадионе.

Итог

Интересно, что уже через тур «Торпедо» разрешили сыграть в Раменском. Но именно «Спартак» успел воспользоваться моментом, когда черно-белые остались без домашней арены. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. По окончании сезона торпедовцы выбыли в ФНЛ.

28-й тур. «Уфа» — «Зенит» на «Петровском»

Причина переноса

Арена «Уфы» находилась на реконструкции. Домашние матчи команда проводила в Саранске и Перми. Однако «Зениту» удалось убедить башкирский клуб сыграть в Санкт-Петербурге — очевидно, для того, чтобы оформить чемпионство на глазах у родной публики. Весь доход от продажи билетов на «Петровском» пошел в казну «Уфы». Команда установила рекорд посещаемости «домашних» игр.

Итог

«Зенит» действительно досрочно обеспечил себе золото за два тура до конца. Для этого питерцам хватало ничьей — именно ее команда Андре Виллаш-Боаша и добилась. Халк открыл счет прямым ударом со штрафного, «Уфа» отыгралась за три минуты до конца. Как говорится, и овцы целы, и волки сыты. Чемпионат уфимцы завершили на 12-й строчке.

Сезон-2016/17

16-й тур. «Томь» — «Локомотив» на «РЖД Арене»

Причина переноса

За несколько дней до матча, который должен был состояться 1 декабря, температура в Томске опустилась до 36 градусов ниже нуля. Подготовить поле в таких условиях было невозможно. «Томь» предлагала провести встречу в манеже в Красноярске, «Локомотив» был согласен сыграть в Краснодаре, но у «Томи» не хватило средств для организации выезда. В результате сибиряки отправились на «РЖД Арену» в обмен на то, что «Локо» оплатит все расходы.

Итог

«Томь» в начале второго тайма повела со счетом 1:0, однако в оставшееся время пропустила шесть голов. «Локомотив» установил рекорд РФПЛ: ранее никому столько за тайм забивать не удавалось. По итогам чемпионата сибиряки покинули премьер-лигу, а железнодорожники, заняв 8-е место, пробились в Лигу Европы благодаря триумфу в Кубке России.

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