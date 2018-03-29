Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме.
Футболист раздарил детям 1000 шоколадок
На своей родине игрок захотел сделать всем сюрприз.
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На своей родине игрок захотел сделать всем сюрприз.
Речь идет о нападающем «ЦСКА» Витинью.
Шоколадки он дарил бедным бразильским детям, которые живут в неблагополучных районах возле Рио.
Футболист хорошо понимает, что у этих детей не очень простая жизнь. Потому что он и сам вырос в том же районе.
В этом сезоне Витинью забил за «ЦСКА» уже 10 голов.
Он говорит, что при возможности всегда помогает тем, кому это нужно.