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11:19 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Футболист раздарил детям 1000 шоколадок

На своей родине игрок захотел сделать всем сюрприз.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о нападающем «ЦСКА» Витинью.

Шоколадки он дарил бедным бразильским детям, которые живут в неблагополучных районах возле Рио.

Футболист хорошо понимает, что у этих детей не очень простая жизнь. Потому что он и сам вырос в том же районе.

В этом сезоне Витинью забил за «ЦСКА» уже 10 голов.

Он говорит, что при возможности всегда помогает тем, кому это нужно.

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