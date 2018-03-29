Футболист раздарил детям 1000 шоколадок

Речь идет о нападающем «ЦСКА» Витинью.



Шоколадки он дарил бедным бразильским детям, которые живут в неблагополучных районах возле Рио.



Футболист хорошо понимает, что у этих детей не очень простая жизнь. Потому что он и сам вырос в том же районе.



В этом сезоне Витинью забил за «ЦСКА» уже 10 голов.



Он говорит, что при возможности всегда помогает тем, кому это нужно.