Этим болельщиком оказался известный в Швейцарии комик Кармин. Также на поле с ним выбежал его обычный напарник Самир Алик.
СМИ: Бывший врач «Спартака» сломал ногу ребенку
За это он может сесть в тюрьму на пять лет.
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За это он может сесть в тюрьму на пять лет.
Наверняка многие болельщики помнят Лю Хюншена, хотя он уже и не работает в «Спартаке» с 2017 года.
Теперь врачу грозит пять лет тюрьмы. Сообщается, что Лю травмировал в школе чужого ребенка за то, что тот избил его сына.
Он приехал в школу, увидел своего сына с разбитым лицом, встретился с обидчиком из параллельного класса и сломал тому ногу.
Сам же доктор говорит, что не хотел этого делать и вообще не понимает, что на него нашло. Ему стыдно.
В полиции уже даже открыли дело. Лю Хюншену может угрожать за это пять лет тюрьмы. Но пока что он говорит, что у родителей травмированного мальчика нет к нему никаких претензий.