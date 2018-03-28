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16:35 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

СМИ: Бывший врач «Спартака» сломал ногу ребенку

За это он может сесть в тюрьму на пять лет.

Наверняка многие болельщики помнят Лю Хюншена, хотя он уже и не работает в «Спартаке» с 2017 года.

Теперь врачу грозит пять лет тюрьмы. Сообщается, что Лю травмировал в школе чужого ребенка за то, что тот избил его сына.

Он приехал в школу, увидел своего сына с разбитым лицом, встретился с обидчиком из параллельного класса и сломал тому ногу.

Сам же доктор говорит, что не хотел этого делать и вообще не понимает, что на него нашло. Ему стыдно.

В полиции уже даже открыли дело. Лю Хюншену может угрожать за это пять лет тюрьмы. Но пока что он говорит, что у родителей травмированного мальчика нет к нему никаких претензий.

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