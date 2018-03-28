СМИ: Бывший врач «Спартака» сломал ногу ребенку

Наверняка многие болельщики помнят Лю Хюншена, хотя он уже и не работает в «Спартаке» с 2017 года.



Теперь врачу грозит пять лет тюрьмы. Сообщается, что Лю травмировал в школе чужого ребенка за то, что тот избил его сына.



Он приехал в школу, увидел своего сына с разбитым лицом, встретился с обидчиком из параллельного класса и сломал тому ногу.



Сам же доктор говорит, что не хотел этого делать и вообще не понимает, что на него нашло. Ему стыдно.



В полиции уже даже открыли дело. Лю Хюншену может угрожать за это пять лет тюрьмы. Но пока что он говорит, что у родителей травмированного мальчика нет к нему никаких претензий.