Гендиректор ФК «Динамо» будет назначен в течение двух недель

«Новый генеральный директор будет назначен максимум в течение двух недель, минимум — в течение 10 дней. Это связано с чисто техническим нюансом», — сообщил Стржалковский.

«Я знаю, кто будет, хотя решаю не я. Хотя, конечно, без решения первого лица “Динамо” не назначается генеральный директор. Считаю, это правильно», — сказал Стржалковский, отказавшись комментировать информацию о том, что должность может занять генеральный директор хоккейного «Динамо» Сергей Федоров.