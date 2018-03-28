Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гай Германика запустит с Корчевниковым проект для канала «Спас»
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
44-летнюю женщину осудили за желание кормить ребенка грудью
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фруктовые соки назвали опасными
Текущие события
Футбол. Сборные
05:00
Мексика0
Хорватия1
Футбол. Сборные
03:00
Исландия1
Перу3
Футбол. Сборные
02:30
США1
Парагвай0
Футбол. Сборные
27.03
Нигерия0
Сербия2
Футбол. Сборные
27.03
Англия1
Италия1
Футбол. Сборные
27.03
Испания6
Аргентина1
Все события
Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово
Лавров: Британии придется ответить за обман
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
Путин в Кемерове: «Мэр где?»
Россию поставили на 24-е место в рейтинге сборных ЧМ-2018
Заявка сборной России на ЧМ-2018: прогноз
Елена Воробей сменила имидж
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
В Германии раскрыли истинные цели «дела Скрипаля» против РФ
Охранник ТЦ объяснил, зачем выключил сигнализацию
Фоторепортажи
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
13:44 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор ФК «Динамо» будет назначен в течение двух недель

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Имя нового генерального директора футбольного клуба «Динамо» (Москва) будет объявлено в течение двух недель. Об этом журналистам сообщил председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский.

14 марта генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев был освобожден от должности.

«Новый генеральный директор будет назначен максимум в течение двух недель, минимум — в течение 10 дней. Это связано с чисто техническим нюансом», — сообщил Стржалковский.

«Я знаю, кто будет, хотя решаю не я. Хотя, конечно, без решения первого лица “Динамо” не назначается генеральный директор. Считаю, это правильно», — сказал Стржалковский, отказавшись комментировать информацию о том, что должность может занять генеральный директор хоккейного «Динамо» Сергей Федоров.

После ухода Муравьева клуб продолжает работу под руководством исполнительного директора Алексея Смертина.

Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Были примеры: Плющенко об испытании, которое может настигнуть Загитову
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей
СМИ: Главное разочарование — полупустые трибуны в начале игры
Россию поставили на 24-е место в рейтинге сборных ЧМ-2018
Заявка сборной России на ЧМ-2018: прогноз
Зачем России нужен этот фарс — Альтернативные игры по биатлону
Липтон: Английские хулиганы не сунутся в Россию, они трусы
Болельщики «Спартака» откажутся от перформанса в матче с «Тосно»
Новости
Авто
Новая Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь