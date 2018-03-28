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13:14 (мск), источник: Onedivision.ru

Массимо Каррера: Зобнин, возможно, будет готов даже к ближайшим матчам

Главный тренер столичного «Спартака» Массимо Каррера не исключает, что хавбек Роман Зобнин, получивший травму на тренировке сборной России, может восстановиться к ближайшим матчам.

Источник: AP 2018

— Перейдем к российским делам. В каком состоянии «Спартак» выходит из мартовской паузы?

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— Полную картину мы увидим непосредственно перед матчем против «Тосно», когда все приедут из сборных: тогда и будет ясно, кто в каких кондициях. Пока же можно с удовлетворением отметить, что вернулся в строй Тимофеев, в общей группе снова Боккетти, Зе Луиш, Таски, начал восстанавливаться Тигиев.

— Насколько в итоге серьезная травма у Зобнина?

— Хочется верить, что обошлось без неприятных последствий. Сегодня-завтра ситуация станет более ясной. Не исключено, что Зобнин будет готов даже к ближайшим матчам, но давайте не забегать вперед. К сожалению, надолго выбыл Джано, и мы, конечно, желаем ему скорейшего выздоровления. Как, разумеется, и Джикии.

— Если изучить расписание оставшихся туров, бросается в глаза, что у «Спартака» вполне благоприятный календарь для успешного финиша в чемпионате. Что вы на это скажете?

— Нам нельзя так думать! Как только мы позволяем себе расслабиться и примериваемся к роли фаворита, тут же наступает расплата. Наше дело — играть на победу в каждом конкретном матче, начиная с «Тосно». Затем нас ждет встреча на Кубок с «Крыльями» и так далее.

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