Фанатов «Спартака» разместят на временных трибунах на матче с «Уралом» в Екатеринбурге

Первая игра на новом стадионе в Екатеринбурге состоится 1 апреля — в рамках 24-го тура чемпионата России местный «Урал» примет казанский «Рубин». Эта встреча станет первой тестовой для новой арены. Официальное открытие стадиона пройдет 15 апреля на матче 26-го тура чемпионата со «Спартаком».

«Активных болельщиков «Спартака» на матче открытия нового стадиона планируется разместить на временных трибунах, болельщиков «Урала» — на обычных. То же самое планируется на игре с «Рубином». Всего сейчас уже реализовано около 20 тысяч билетов на встречу со «Спартаком», — сказали в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Стадион «Екатеринбург-Арена» был введен в эксплуатацию в конце февраля. Реконструкция арены началась в 2015 году. Во время чемпионата мира арена будет вмещать 35 тыс. зрителей, после завершения турнира вместимость будет снижена до 23 тыс. человек. Стоимость реконструкции стадиона составила 12,7 млрд рублей.