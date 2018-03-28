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08:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Переход в чемпионат России, прозвище “казахский Месси” и мечты о Европе». Интервью Еркебулана Сейдахмета

Новичок «Уфы» 18-летний казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет дал первое интервью на английском языке, сообщает официальная страница российского клуба во «ВКонтакте».

Казахстанец стал одним из героев книги от портала Sideline Scouted о самых талантливых и перспективных футболистах мира. В издании представлено интервью с Сейдахметом, которое анонсируется как беседа с «Казахским Месси». И первым делом форварда спросили как раз о прозвище.

«Это все выдумано журналистами. Я стараюсь на это не обращать внимание. Другое дело, что такие футболисты, как Месси, Роналду, Пеле, Марадона, всегда были, есть и будут примерами для футболистов, достичь мастерства которых желает каждый. Я же хочу оставаться самим собой.

Я делаю только первые шаги в профессиональном футболе, и чтобы достичь серьезных высот, мне нужно много и упорно работать. Но работа эта мне приносит радость. У меня есть цели, и я буду к ним стремиться.

Форварда спросили, какие есть различие между Казахстаном и Россией.

«Да, действительно, Россия и Казахстан — братские страны, близкие по ментальности, — отмечает футболист. — Казахстан тоже многонациональная страна, в которой русский язык является средством межнационального общения. Есть различия в традициях, различия в еде. Сейчас я сконцентрирован на тренировках и работе, поэтому времени сравнить подробнее пока не было».

Он ответил на вопрос о своей популярности. Юный игрок сказал, что пытается абстрагироваться от ажиотажа вокруг своего имени.

«Я понимаю, что популярность, общение со СМИ — это спутник моей профессии. Сегодняшний ажиотаж, в первую очередь — в Казахстане, создан точно не мной. Я с уважением отношусь к труду журналистов, но сейчас я абстрагируюсь от популярности и все свои мысли связываю с футболом», — сказал Сейдахмет.

Казахстанца спросили о его ближайших и долгосрочных целях. Автор материала назвал его ответ скромным.

«Сегодня все мои мысли и устремления связаны с “Уфой”. Сейчас я сконцентрирован на предстоящей игре и хотел бы помочь попасть в еврокубки с моей командой по итогам сезона. Если мне предоставят шанс, я бы хотел закрепиться и стать полезным для сборной Казахстана. Долгосрочно не загадываю, для этого нужно проявить себя здесь и сейчас и только потом строить планы дальше. Конечно, я мечтаю попробовать себя в сильном европейском чемпионате».

Зато развернутый ответ Сейдахмет дал, когда его спросили о родном Таразе.

«Мой родной Тараз — древний город, ему больше 2000 лет. Раньше он назывался Джамбул. В Казахстане он является кузницей футболистов, там воспитаны десятки футболистов-игроков высшей лиги СССР. Такие игроки, как Сеильда Байшаков (игрок сборной СССР), Ваит Талгаев (игрок олимпийской сборной СССР и обладатель Кубка России — в качестве главного тренера «Терека»), Антон Шох (чемпион СССР, многократный призер чемпионата СССР и обладатель Кубка СССР в составе «Днепр» и его капитан), Евгений Яровенко (олимпийский чемпион в Сеуле), Вахид Масудов (игрок сборной СССР) и так можно долго перечислять…

Эта традиция продолжается и сегодня — в ведущих клубах Казахстана и сборной страны много воспитанников таразcкого футбола. Город южный, играют в футбол здесь чуть ли не круглый год, традиции глубокие. Здесь хорошая тренерская школа.

Но самое большое количество футболистов, в том числе из вышеназванных, воспитал заслуженный тренер Казахстана Георгий Павлович Хутиди. Этот человек безмерно любит футбол и является высоким профессионалом. Именно он за свои средства содержит футбольную школу «Монтажник», воспитанником которой я являюсь. Именно этот город и этот человек привили мне любовь к футболу, за что я ему безмерно благодарен.

Спросили у Сейдахмета и про разницу футбола между Россией и Казахстаном, а также о том, как прошел для него переезд в новую страну, пусть и близкую по менталитету.

«Мои первые впечатления по тренировкам с партнерами и плюс то, что я вижу по телевизору и на стадионе — здесь собраны более высококлассные игроки. Футбол более скоростной и силовой, время на принятия решения зачастую почти нет.

Сейчас моя жизнь это, в первую очередь, футбол. Это сборы с командой, это перелеты и моя работа. Хотел бы выразить благодарность «Уфе», руководству, тренерскому штабу, футболистам и всем сотрудникам, что меня так приняли, и я почувствовал себя здесь родным.

Европа, как я сказал раньше, это долгосрочные планы. Сейчас я сконцентрирован на играх за «Уфу» и думаю только о них. Здесь нужно еще доказать, что я соответствую уровню РФПЛ, — отметил Сейдахмет.

Юного казахстанца назвали источником вдохновения для родной страны и попросили высказать послание для молодых футболистов из Казахстана и Азии.

«Нужно ставить себе цели, идти к ним и нечего не бояться. Уметь терпеть, ждать своего шанса и, конечно, много работать», — сказал Сейдахмет.

18-летний Сейдахмет в феврале подписал долгосрочный контракт с «Уфой». За российский клуб в официальном матче он дебютировал в игре с «Анжи» (3:2), в которой поучаствовал во всех голах своей команды.

В марте Сейдахмет дебютировал в сборной Казахстана. В играх против Венгрии (3:2) и Болгарии (1:2) он выходил в стартовом составе. Во встрече с венграми Сейдахмет забил третий мяч своей команды и стал самым юным автором гола в истории сборной.

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