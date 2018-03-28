«Казахский Месси» Еркебулан Сейдахмет попал в книгу о самых талантливых молодых игроках мира

Другими героями книги стали такие известные игроки, как Килиан Мбаппе (ПСЖ), Матео Ковачевич («Реал»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Джанлуиджи Доннарума («Милан»), Юлиан Вайгль и Кристиан Пулишич (оба — дортмундская «Боруссия»), Александр Головин (московский ЦСКА), Александр Арнольд («Ливерпуль») и другие.

Всего в проекте Sideline Scouted доступны профили 114 игроков. Бесплатно книгу, которая вышла на английском языке, можно скачать. В издании представлено интервью с Сейдахметом, которое анонсируется как беседа с «Казахским Месси».

18-летний Сейдахмет в феврале подписал долгосрочный контракт с «Уфой». За российский клуб в официальном матче он дебютировал в игре с «Анжи» (3:2), в которой поучаствовал во всех голах своей команды.