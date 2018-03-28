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08:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Казахский Месси» Еркебулан Сейдахмет попал в книгу о самых талантливых молодых игроках мира

Казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет стал одним из героев книги о самых талантливых и перспективных футболистах мира, которую представил портал Sideline Scouted. Об этом сообщает его клуб «Уфа» на официальной странице «ВКонтакте».

Другими героями книги стали такие известные игроки, как Килиан Мбаппе (ПСЖ), Матео Ковачевич («Реал»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Джанлуиджи Доннарума («Милан»), Юлиан Вайгль и Кристиан Пулишич (оба — дортмундская «Боруссия»), Александр Головин (московский ЦСКА), Александр Арнольд («Ливерпуль») и другие.

Всего в проекте Sideline Scouted доступны профили 114 игроков. Бесплатно книгу, которая вышла на английском языке, можно скачать. В издании представлено интервью с Сейдахметом, которое анонсируется как беседа с «Казахским Месси».

18-летний Сейдахмет в феврале подписал долгосрочный контракт с «Уфой». За российский клуб в официальном матче он дебютировал в игре с «Анжи» (3:2), в которой поучаствовал во всех голах своей команды.

В марте Сейдахмет дебютировал в сборной Казахстана. В играх против Венгрии (3:2) и Болгарии (1:2) он выходил в стартовом составе. Во встрече с венграми Сейдахмет забил третий мяч своей команды и стал самым юным автором гола в истории сборной.

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