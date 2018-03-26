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20:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

От «Амкара» требуют заменить газон уже этой весной

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что выполнить рекомендацию комиссии РФС и РФПЛ по замене газона на домашнем стадионе пермяков «Звезда» невозможно.

В то же время специалист не знает, сыграет ли еще «Амкар» в сезоне-2017/18 на домашнем стадионе. Ближайшую встречу уральцев в чемпионате России с «Локомотивом», напомним, перенесли из Перми в Москву.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФПЛ сообщил о том, что «проверка газона пермского стадиона “Звезда” будет проведена совместной комиссией РФС и РФПЛ после получения письма от футбольного клуба “Амкар” об устранении всех замечаний». По информации «СЭ», главное замечание комиссии и главная рекомендация — замена газона.

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— Я до сих пор не понимаю, почему у нас закрыли стадион, — сказал Резвухин.

— У вас есть рекомендация от РФС поменять газон. Это вообще возможно сделать среди сезона?

— Нереально, конечно! У нас на данный момент есть сертификат, который действует до 2020 года, он выдан нам в сентября 2018 года! В рекомендации, которую составила нам комиссия, написано: «Рекомендовано поменять газон». Все — больше ничего.

— Сейчас РФС направляет к вам комиссию?

— Я не знаю, кто к нам кого-то направляет. Мы писали письма, чтобы нам разъяснили позицию, но ответов на них так и нет. Если хотите разобраться в ситуации, то звоните лучше в РФС или РФПЛ.

— Есть ли шансы, что вы поменяете газон, и «Амкар» в этом сезоне сыграет в Перми?

— Почему вы задаете эти вопросы мне? Пусть это останется на совести тех, кто принимает такие решения.

— И все-таки, возможно ли поменять газон?

— Вы знаете ответ на этот вопрос! Как можно поменять газон в минусовую температуру?

После 22-х туров «Амкар» имеет 22 очка, и занимают 15-е место в премьер-лиге, отставая от идущего 12-м «Динамо» на два балла. (Андрей СИЗЯКИН).

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