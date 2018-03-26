От «Амкара» требуют заменить газон уже этой весной
Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что выполнить рекомендацию комиссии РФС и РФПЛ по замене газона на домашнем стадионе пермяков «Звезда» невозможно.
Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что выполнить рекомендацию комиссии РФС и РФПЛ по замене газона на домашнем стадионе пермяков «Звезда» невозможно.
В то же время специалист не знает, сыграет ли еще «Амкар» в сезоне-2017/18 на домашнем стадионе. Ближайшую встречу уральцев в чемпионате России с «Локомотивом», напомним, перенесли из Перми в Москву.
Ранее ТАСС со ссылкой на
— Я до сих пор не понимаю, почему у нас закрыли стадион, — сказал Резвухин.
— У вас есть рекомендация от РФС поменять газон. Это вообще возможно сделать среди сезона?
— Нереально, конечно! У нас на данный момент есть сертификат, который действует до 2020 года, он выдан нам в сентября 2018 года! В рекомендации, которую составила нам комиссия, написано: «Рекомендовано поменять газон». Все — больше ничего.
— Сейчас РФС направляет к вам комиссию?
— Я не знаю, кто к нам
— Есть ли шансы, что вы поменяете газон, и «Амкар» в этом сезоне сыграет в Перми?
— Почему вы задаете эти вопросы мне? Пусть это останется на совести тех, кто принимает такие решения.
— И
— Вы знаете ответ на этот вопрос! Как можно поменять газон в минусовую температуру?
После 22-х туров «Амкар» имеет 22 очка, и занимают 15-е место в