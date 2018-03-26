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19:09 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Зобнин восстановится от травмы через две недели

ТАСС, 26 марта. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин восстановится от травмы через две недели. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

24-летний игрок получил травму колена во время товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3), который состоялся в пятницу. Врачи диагностировали у футболиста частичное повреждение боковой связки левого коленного сустава.

«Это не хирургический случай, так что лечение будет консервативным, — сказал руководитель медицинского департамента “Спартака” Михаил Вартапетов. — Ориентировочный срок восстановления Романа — до 14 дней».

Другой футболист «Спартака» Джано Ананидзе повредил крестообразные связки в товарищеском матче между сборными Грузии и Литвы, он будет прооперирован в среду в римской клинике. Туда же вылетит Георгий Джикия, продолжающий восстановление после разрыва крестообразной связки левого колена. В клинике футболист пройдет серию тестов, по результатам которых станут известны возможные сроки возвращения игрока.

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