Футболист «Спартака» Зобнин восстановится от травмы через две недели
ТАСС, 26 марта. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин восстановится от травмы через две недели. Об этом сообщает
ТАСС, 26 марта. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин восстановится от травмы через две недели. Об этом сообщает
24-летний игрок получил травму колена во время товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3), который состоялся в пятницу. Врачи диагностировали у футболиста частичное повреждение боковой связки левого коленного сустава.
«Это не хирургический случай, так что лечение будет консервативным, — сказал руководитель медицинского департамента “Спартака” Михаил Вартапетов. — Ориентировочный срок восстановления Романа — до 14 дней».
Другой футболист «Спартака» Джано Ананидзе повредил крестообразные связки в товарищеском матче между сборными Грузии и Литвы, он будет прооперирован в среду в римской клинике. Туда же вылетит Георгий Джикия, продолжающий восстановление после разрыва крестообразной связки левого колена. В клинике футболист пройдет серию тестов, по результатам которых станут известны возможные сроки возвращения игрока.