«Рубин» сыграет с «Ахматом» и «Ростовом» на запасном стадионе

Об этом сообщается на официальном сайте казанской команды.



Основной ареной «Рубина» является «Казань Арена», а Центральный стадион заявлен в качестве запасной арены казанского клуба.



Матч «Рубина» с «Ахматом» состоится 7 апреля и начнётся в 14:00 по московскому времени, с «Ростовом» казанцы сыграют 21 апреля, начало игры — в 16:30 мск.