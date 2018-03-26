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«Рубин» сыграет с «Ахматом» и «Ростовом» на запасном стадионе
«Рубин» проведёт ближайшие домашние матчи 25-го и 27-го туров
«Рубин» проведёт ближайшие домашние матчи 25-го и 27-го туров
Об этом сообщается на официальном сайте казанской команды.
Основной ареной «Рубина» является «Казань Арена», а Центральный стадион заявлен в качестве запасной арены казанского клуба.
Матч «Рубина» с «Ахматом» состоится 7 апреля и начнётся в 14:00 по московскому времени, с «Ростовом» казанцы сыграют 21 апреля, начало игры — в 16:30 мск.
После 23 туров «Рубин» занимает в таблице РФПЛ девятое место.