Проклятье над «Спартаком», или Почему у футболистов «летят кресты»

Источник: Советский спорт

У Анатолия Галимова, тренера-физиолога и физиотерапевта, свой взгляд на проблему. Точнее, взгляд не свой, а просто научный. Поэтому присланную в редакцию статью весьма полезно прочитать не только болельщикам, но специалистам, в данном вопросе страдающих как раз отсутствием научного подхода.

ДЕЛО СЛУЧАЯ?

Травма крестообразных связок колена — одна из самых тяжелых, футболисты выбывают на 6−8 месяцев для лечения и реабилитации. Но — увы! — даже после успешной операции только 63% возвращаются на прежний уровень подготовки. И почти половина (44%) из них повторно обращаются к врачам через год.

Почему так часто начали лететь «кресты» у футболистов? Можно как-то бороться против этой напасти? Специалисты говорят: нельзя. Травматизм растет, потому что футбол стал более скоростным и жестким — возросли нагрузки на мышцы и связки коленных суставов. Потому что качество полей — паршивое, не соответствует возросшим скоростям. Потому что футболисты сегодня играют на натуральном, завтра на искусственном газоне — такой переход тоже крайне опасен. А если у кого-то летят кресты, а у кого-то нет — дело случая. Так говорит и тренер злополучного «Спартака» Массимо Каррера: не везет! Да и вообще, в футбол играют «настоящие мужчины», как в любом контактном виде спорта, травмы неизбежны. Однако, как в случае с Кокориным, большинство травм «крестов» а именно 67% футболисты получают… без (!) контакта с соперниками.

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ЕСЛИ БЕДРЕННАЯ КОСТЬ ВЫДВИГАЕТСЯ НА 4 МИЛЛИМЕТРА…

Попытаемся разобраться в механизме травм «крестов». Обычно связки колена травмируются во время подкатов или такого отбора, при котором почти прямая нога движется вперед. Именно тогда передняя крестообразная связка, растягиваясь до предела, наиболее уязвима. С этим все понятно. Но почему «кресты» чаще всего летят у игроков с сильными передними мышцами бедра? Вот это большинству российских специалистов не понятно.

А дело все в так называемом нарушении мышечного баланса. Если в результате нагрузок чрезмерно усиливаются четырехглавые мышцы бедра и параллельно нет адекватного усиления мышц задней поверхности бедра и ягодичных мышц. В этом случае бедренная кость выдвигается вперед на 3−4 мм — вполне достаточно, чтобы исчерпать лимит возможности для растягивания передних крестообразных связок. По этой же причине у спортсменов «летят» и мениски (эта травма выбила и спартаковца Зобнина в матче с Бразилией).

Усиление передних мышц бедра происходит не только в фитнес-залах, но и «стихийно» как результат ударов по мячу (кто чаще бьет, причем на дальние дистанции, у того они и сильнее).

Как при этом контролировать развитие мышц, какими упражнениями сохранять мышечный баланс — это «темный лес» для большинства специалистов в клубах. Не потому что это плохие специалисты, а потому что другого профиля. А нужны специалисты именно по мышечному балансу, костно-связочной биомеханике.

Но это проблема не только российского футбола. Даже в «Баварии» не разглядели явное нарушение мышечного баланса у Робена. Считаю, что возглавляющий медицинский штаб команды Мюллер-Вольфарт лично загубил карьеру этого великого футболиста.

НОГА СТАЛА КОРОЧЕ ДРУГОЙ? ИДИ ИГРАЙ!

Плохо разбираясь в первопричинах травм, в клубах не могут правильно проводить профилактику травматизма. Вся профилактика сводится к банальными массажам и упражнениям на растяжку (стретчинг). Со «Спартаком» все понятно — там вообще «лазарет» переполнен. Но, к примеру, в ЦСКА Алан Дзагоев потерял почти два года из-за несложных травм, хотя в его случае причиной всех его «болячек» было очевидное нарушение мышечного баланса (я это утверждал год назад и даже обратился с письмом к руководству ЦСКА). Трех недель определенной работы, хватило бы Алану, чтобы навсегда решить его проблемы. Но чтобы установить этот диагноз, понадобилось лететь в Европу!

Явно не хватает соответствующей квалификации и у специалистов в «Зените». Почему я так уверенно утверждаю, хотя никого из футболистов лично не обследовал? Потому что увидел видеоролик, снятый в раздевалке «Зенита» во время зимних сборов в Дубае. Перед одним из матчей массажист во время работы обнаруживает, что у игрока одна нога стала… короче (!) другой. Массажирует другого игрока — обнаруживает ту же проблему! Спокойно констатирует и… отправляет футболистов на поле. Но у них же явные признаки нарушения мышечного баланса и как следствие изменения в костно-связочной системе таза, то есть перекос тазовых костей! Однако, к этому в России относятся как к неизбежному и банальному явлению — мол, издержка производства. Значит, проблема все-таки не в футболистах, а в головах обслуживающего персонала. Так что, боюсь, Кокорин, не последний в скорбном списке травмированных питерцев…

Есть ли выход из сложившейся ситуации? Есть! Это системный контроль мышечного баланса игроков и своевременная профилактика.

Футболистам для восстановления гармонии в мышцах достаточно будет трех полуторачасовых тренировок в неделю по специальной программе. В сборной такая профилактика должны быть тем более обязательна. Однако, практически невозможно достучаться до кого-нибудь из ответственных людей в командах. Руководство отсылает к тренеру, тренер к врачам. Врачи же тщательно оберегают свою территорию от посягательства извне. Попытка обратиться по этой проблеме к врачу сборной команды России закончилась тем, что его ассистентка предложила записаться к нему на прием, предварительно… заплатив 5000 рублей! Сами же футболисты строго связаны контрактными обязательствами и не имеют права ни с кем контактировать без разрешения руководства. Вот и получается замкнутый круг.