Зобнин восстановится от травмы мениска через две недели
«Спартак» на официальном сайте сообщил, что полузащитник команды Роман Зобнин восстановится от травмы мениска через две недели.
«Спартак» на официальном сайте сообщил, что полузащитник команды Роман Зобнин восстановится от травмы мениска через две недели.
Хавбек получил повреждение в матче между сборными России и Бразилии (0:3), которая состоялась 23 марта.
Как отмечается в сообщении
— Это не хирургический случай, так что лечение будет консервативным. Ориентировочный срок восстановления Романа — до 14 дней, — сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.
В ближайшие две недели «Спартак» в рамках чемпионата России сыграет с «Тосно» (31 марта, дома) и «Анжи» (8 апреля, на выезде). Также
Напомним, начало сезона-2017/18 Зобнин пропустил