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13:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зобнин восстановится от травмы мениска через две недели

«Спартак» на официальном сайте сообщил, что полузащитник команды Роман Зобнин восстановится от травмы мениска через две недели.

Источник: Спорт-Экспресс

Хавбек получил повреждение в матче между сборными России и Бразилии (0:3), которая состоялась 23 марта.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы красно-белых, дополнительное изучение рентгеновских снимков выявило у Зобнина частичное повреждение боковой связки левого коленного сустава.

— Это не хирургический случай, так что лечение будет консервативным. Ориентировочный срок восстановления Романа — до 14 дней, — сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

В ближайшие две недели «Спартак» в рамках чемпионата России сыграет с «Тосно» (31 марта, дома) и «Анжи» (8 апреля, на выезде). Также красно-белым 4 апреля предстоит в Самаре встретиться с «Крыльями Советов» в матче ¼ финала Кубка России.

Напомним, начало сезона-2017/18 Зобнин пропустил из-за травмы крестообразных связок, полученной в июне 2017 года в контрольном матче против Венгрии (3:0). В общей сложности в его активе 12 матчей на клубном уровне, в которых он не отметился результативными действиями.

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