Зобнин восстановится от травмы мениска через две недели

Источник: Спорт-Экспресс

Хавбек получил повреждение в матче между сборными России и Бразилии (0:3), которая состоялась 23 марта.

Как отмечается в сообщении пресс-службы красно-белых, дополнительное изучение рентгеновских снимков выявило у Зобнина частичное повреждение боковой связки левого коленного сустава.

— Это не хирургический случай, так что лечение будет консервативным. Ориентировочный срок восстановления Романа — до 14 дней, — сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

В ближайшие две недели «Спартак» в рамках чемпионата России сыграет с «Тосно» (31 марта, дома) и «Анжи» (8 апреля, на выезде). Также красно-белым 4 апреля предстоит в Самаре встретиться с «Крыльями Советов» в матче ¼ финала Кубка России.