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02:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Смолов: Не готов ради денег предать мечту о клубе из сильной европейской лиги

Нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов сообщил, что мечта о выступлении в европейском клубе из сильного чемпионата является для него более приоритетной, чем большие деньги, которые он мог бы заработать, например, в чемпионате Китая.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается того, почему отказался от космического предложения китайского клуба, то знаю, что все уехавшие туда футболисты страдают и хотят сбежать. Это совершенно другая планета. Там никто не говорит по-английски. Ты живешь в вакууме. И если бы я уехал в Китай, то отказался бы от цели — попробовать себя в сильном европейском чемпионате. Предать мечту ради денег? Я не готов.

Было бы супер, конечно, если бы я выстрелил на домашнем ЧМ-2018. Я ведь как мечтой загорелся? В шесть лет подошел к телевизору, а там играл «Милан» в Лиге чемпионов. У всех были черные и белые бутсы, только у Джорджа Веа — красные. Я тогда сказал: «Вот он и будет моим любимым футболистом». Играть в Италии — это очень круто. Но я не рассматриваю чемпионат мира как площадку для своего стартапа. Хотя если сборная России выступит удачно, то нашими игроками снова заинтересуются в Европе.

Сейчас клубы уровня Лиги чемпионов не горят желанием нас брать. Я с этим столкнулся в трансферное окно. Предложения были, но только в аренду с правом выкупа. Если всё хорошо — тебя оставят. Никто не хочет повторения историй с Жирковым, Билялетдиновым, Аршавиным… На Западе считают, что у нас другой менталитет, мы не знаем язык, все закрытые, хмурые. А если не ставят в состав, то мы можем нахамить тренеру, поругаться с партнёрами, нарушить спортивный режим. Обычное дело, когда тренер на просмотре говорит: «Я не хочу видеть русского в своей команде. Не берите его», — цитирует Смолова MAXIM Online.

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