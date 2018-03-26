Смолов: Не готов ради денег предать мечту о клубе из сильной европейской лиги

Источник: РИА "Новости"

«Что касается того, почему отказался от космического предложения китайского клуба, то знаю, что все уехавшие туда футболисты страдают и хотят сбежать. Это совершенно другая планета. Там никто не говорит по-английски. Ты живешь в вакууме. И если бы я уехал в Китай, то отказался бы от цели — попробовать себя в сильном европейском чемпионате. Предать мечту ради денег? Я не готов.

Было бы супер, конечно, если бы я выстрелил на домашнем ЧМ-2018. Я ведь как мечтой загорелся? В шесть лет подошел к телевизору, а там играл «Милан» в Лиге чемпионов. У всех были черные и белые бутсы, только у Джорджа Веа — красные. Я тогда сказал: «Вот он и будет моим любимым футболистом». Играть в Италии — это очень круто. Но я не рассматриваю чемпионат мира как площадку для своего стартапа. Хотя если сборная России выступит удачно, то нашими игроками снова заинтересуются в Европе.