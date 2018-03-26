СМИ: «Локомотив» заинтересован в переходе Холтби

Сообщается, что железнодорожники уже обозначили свой интерес к 27-летнему игроку, который летом станет свободным агентом.

Холтби перешел в «Гамбург» из «Тоттенхэма» в июле 2015 года. В нынешнем чемпионате Германии он провел за «динозавров» девять матчей и забил один гол. В активе игрока три матча за сборную Германии.