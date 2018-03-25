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Матч 25-го тура РФПЛ «Рубин» — «Ахмат» пройдёт не на «Казань Арене»
«Рубин» планирует провести ближайший домашний матч с «Ахматом» в 25-м туре российской
«Рубин» планирует провести ближайший домашний матч с «Ахматом» в 25-м туре российской
Об этом в
«Матч “Рубин” — “Ахмат” пройдёт либо на стадионе “Центральный”, либо на “Рубине”. На “Казань Арене” идёт подготовка поля к чемпионату мира», — заявили в
Матч «Рубин» — «Ахмат» состоится в субботу 7 апреля, начало — в 14:00 по московскому времени.