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16:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч 25-го тура РФПЛ «Рубин» — «Ахмат» пройдёт не на «Казань Арене»

«Рубин» планирует провести ближайший домашний матч с «Ахматом» в 25-м туре российской Премьер-Лиги на одном из запасных стадионов, а не на «Казань Арене».

Источник: РИА "Новости"

Об этом в пресс-службе казанского клуба сообщили корреспонденту «Чемпионата» Егору Гаврикову.

«Матч “Рубин” — “Ахмат” пройдёт либо на стадионе “Центральный”, либо на “Рубине”. На “Казань Арене” идёт подготовка поля к чемпионату мира», — заявили в пресс-службе.

Матч «Рубин» — «Ахмат» состоится в субботу 7 апреля, начало — в 14:00 по московскому времени.

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