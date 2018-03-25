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15:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА разгромил «Рязань», Чалов оформил дубль

ЦСКА в товарищеском матче одержал крупную победу над «Рязанью» (4:0).

Источник: РИА "Новости"

Победу армейцам, которые выступали без игроков, вызванных в сборные, принесли точные удары Витинью, Тимура Жамалетдинова и Федора Чалова.

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Ближайший официальный матч ЦСКА проведет 1 апреля. Команда Виктора Гончаренко на выезде сыграет с «Ростовом» в рамках 24-го тура чемпионата России.

Товарищеский матч.

ЦСКА — «Рязань» — 4:0 (1:0).

Голы: Витинью, 17 — с пенальти (1:0). Жамалетдинов, 52 (2:0). Чалов, 79 (3:0). Чалов, 84 (4:0).

ЦСКА: Помазун, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Гордюшенко (Тикнизян, 46), Олейников, Хосонов, Бистрович, Витинью, Жамалетдинов, Чалов. Предупреждения: Набабкин, 58. Хосонов, 85.

25 марта. Москва. Стадион «База ПФК ЦСКА Ватутинки».

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