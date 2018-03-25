Ананидзе поставлен диагноз «повреждение крестообразных связок»
Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе повредил крестообразные связки правого коленного сустава, сообщает
Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе повредил крестообразные связки правого коленного сустава, сообщает
25-летний игрок в субботу получил травму в товарищеском матче между сборными Грузии и Литвы (4:0).
Хавбек перенесет операцию.
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В «Спартаке» пожелали Ананидзе скорейшего выздоровления и возвращения в строй.
В текущем сезоне хавбек провел 8 матчей во всех турнирах за