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12:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ананидзе поставлен диагноз «повреждение крестообразных связок»

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе повредил крестообразные связки правого коленного сустава, сообщает пресс-служба клуба.

Источник: Спорт-Экспресс

25-летний игрок в субботу получил травму в товарищеском матче между сборными Грузии и Литвы (4:0).

Хавбек перенесет операцию.

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— МРТ-исследование, проведенное этой ночью в Тбилиси, подтвердило первоначальный диагноз: повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава, — сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов. — Джано предстоит оперативное лечение. Мы постоянно находимся на связи с ним и с доктором сборной Грузии. Дату операции и предположительные сроки восстановления футболиста сообщим позже.

В «Спартаке» пожелали Ананидзе скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

В текущем сезоне хавбек провел 8 матчей во всех турнирах за красно-белых, в которых отдал одну передачу.

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